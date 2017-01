Algérie - Canada : Opportunités de partenariat dans l’énergie

Le ministre de l'Énergie, M. Noureddine Boutarfa, et l'ambassadrice du Canada à Alger, Mme Isabelle Roy, ont évoqué, hier, les opportunités de partenariat dans le domaine énergétique, dont essentiellement les énergies renouvelables. Lors de cet entretien, les deux parties ont passé en revue les relations de coopération et de partenariat entre les deux pays dans le domaine énergétique, ainsi que les opportunités d'affaires et les perspectives futures d'investissements dans des projets structurants en Algérie, notamment en matière d’énergies renouvelables. À cet effet, le ministre a présenté, à l'ambassadrice canadienne, les grands axes du programme national de développement des énergies renouvelables en faisant part de la volonté du gouvernement de diversifier les sources d'énergie et de développer le volet industriel lié à ce programme. M. Boutarfa a ainsi invité les entreprises canadiennes à répondre à l'appel à investisseurs, que le secteur s'apprête à lancer et qui offre des opportunités de partenariat mutuellement bénéfiques à partager sur le long terme. Cet appel à investisseurs consiste à réaliser des installations de production d'électricité à partir de sources renouvelables d'une capacité de 4.000 MW/an à raison de 800 MW/an, qui sont conditionnées par la réalisation d'investissements dans le domaine industriel, rappelle le ministère. (APS)

Évaluation des projets de coopération dans le domaine de l’eau

Le ministre des Ressources en eau et de l’Environnement, Abdelkader Ouali, et l’ambassadeur du Canada à Alger, Mme Isabelle Roy, ont évalué, hier, l’état d’avancement des projets de coopération dans le domaine de la formation.

Lors d’une audience tenue au siège du ministère, les deux parties ont, notamment évoqué «le renforcement des capacités pédagogiques de l’École supérieure de management des ressources en eau (ESMRE) d’Oran, à travers l’organisation de séminaires et d’ateliers de travail par les experts canadiens», a indiqué un communiqué du ministère des Ressources en eau et de l’Environnement.

Par ailleurs, les deux parties se sont félicitées de la qualité des relations algéro-canadiennes, et sont convenues de renforcer la coopération entre les deux pays, et aussi de prospecter de nouvelles opportunités de partenariat dans le domaine des ressources en eau et de l’environnement, a ajouté la même source. (APS)