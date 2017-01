Financement dédié à l’économie nationale : L’Abef dévoile ses priorités

Prépondérant est incontestablement le rôle des banques publiques dans la concrétisation du nouveau modèle de relance économique prôné par les hautes autorités de l’État, et obéissant au principe de la diversification et de la consécration de l’indépendance à l’égard des hydrocarbures.

C’est là une orientation devant se confirmer de manière très visible au courant de cette année 2017. Et, dans cette optique, les institutions bancaires ont d’ores et déjà défini leurs priorités en termes de financement de l’économie. «Les axes stratégiques bénéficiant des crédits attribués aux entreprises publiques et privées sont ceux de l’industrie, de l’agriculture et du tourisme, parce que considérés comme productifs et créateurs de richesse», affirme le président de l’Association des banques et des établissements financiers (Abef), Boualem Djebbar. Intervenant hier sur les ondes de la Chaîne III de la radio nationale, il a manifestement fait valoir dans ses propos l’engagement des banques à s’impliquer énergiquement dans le nouveau modèle de diversification de l’économie.

En effet, M. Djebbar, qui fait état d’une hausse de l’ordre de 17% enregistrée en 2016 en matière de crédits attribués au financement de l’économie, assure que ce rythme de financement sera maintenu. «Les banques restent engagées à contribuer à relancer l’économie», a-t-il appuyé. Ce qui ressort en outre de l’intervention du président de l’Abef, hier à la radio, c’est surtout son argumentaire qui sonne comme une caution supplémentaire aux propos tenus par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, lors de son passage, fin décembre dernier, sur le plateau de la télévision nationale. En effet, si Boualem Djebbar a fait comprendre clairement que le montant de 8.200 milliards DA débloqué en 2016 au profit des entreprises sera davantage consolidé en 2017, cela s’inscrit dans la même lignée des prévisions déjà annoncées par le Premier ministre. «Les crédits accordés aux entreprises économiques devraient atteindre les 11.400 milliards de dinars, en 2017», a en effet indiqué Abdelmalek Sellal, lors de l’émission spéciale de la télévision nationale, assurant ainsi d’une amélioration continue du financement a l’économie. Faut-il juste relever que ce montant, qui sera consacré au financement de l’économie, représente plus que le double de ce qui a été débloqué en 2015, où ce type de financement était chiffré tout juste à 5.000 milliards de DA. Une telle évolution dénote la ferme volonté des pouvoirs publics de replacer l’entreprise productive au centre de la nouvelle dynamique de relance économique devant certifier inéluctablement d’une rupture avec «l’ère de la rente». C’est là un objectif qui non seulement manque de réalisme, mais aussi si bien planifié à court et moyen terme, soit en 2019, où il est attendu de hisser l’économie nationale au rang d’une économie émergente. Il reste que ce qui est surtout exigé pour relever le défi de la diversification économique, voulu à la fois productive et compétitive, c’est surtout la rationalisation des dépenses. Il s’agit de l’impératif d’assurer une exploitation plus efficiente des ressources financières mises à la disposition des entreprises, appelées, pour leur part, à un meilleur rendement en termes de création de richesse, d’emploi et de valeur ajoutée. Il est également nécessaire, comme l’avait souligné le Premier ministre, « de lutter contre la bureaucratie, à travers l’allégement des dossiers administratifs et le recours à la numérisation de l'Administration, notamment en termes de procédures d'investissement».

Karim Aoudia