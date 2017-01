M. Tebboune à Béni Abbès : Prise en charge, dans la mesure du possible, des besoins du Sud

«En application des instructions du Président de la République, le gouvernement prend en charge, dans la mesure du possible, tous les besoins des citoyens des régions du Sud», a indiqué M. Tebboune, dans une déclaration à la presse, lors d’une visite d’inspection des projets relevant de son secteur à Béni Abbès.

Concernant la mise en oeuvre des programmes de son secteur dans le sud du pays, le ministre a indiqué que «l’aide de l’État et la couverture financière sont disponibles, et il existe une main-d’œuvre locale au niveau des wilayas et des nouvelles wilayas déléguées».

M. Tebboune a annoncé qu’«il a été décidé, lors de cette visite, l’affectation de 1.000 nouvelles aides financières destinées à la réalisation de différents programmes de logement à Béni Abbès», ajoutant que son département ministériel était prêt à couvrir le déficit, si les besoins exprimés dépasseraient les 1.000 aides financières, et ce dans le cadre du budget de 2017.