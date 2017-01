Éducation préscolaire : pour l’épanouissement de l’enfant

Considérant que l’éducation préscolaire constitue un investissement incontournable pour le développement des enfants et pour leur avenir, la ministre de l’Éducation nationale, Nouria Benghebrit, a annoncé, hier, que la rentrée scolaire 2017-2018 verra l’ouverture de classes pour l’éducation préscolaire, en même temps que pour les enfants aux besoins spécifiques. «Nous entrons dans une sorte de normalité, et c’est ce travail qui est en train d’être mené en même temps que la construction de nouveaux établissements, récupération de classes, notamment l’adaptation de certaines structures pour compléter et arriver à atteindre une scolarisation en phase avec nos attentes», a-t-elle souligné.

À travers cette décision la ministre veut faire du préscolaire, qui a toujours été le parent pauvre du système éducatif algérien, un socle commun de compétences à développer chez les enfants préscolarisés dans les différents espaces. Ainsi, les institutions de préscolarisation ont incontestablement un rôle important pour les enfants qui les fréquentent, en leur offrant l’occasion de rencontrer d’autres enfants, d’interagir avec eux, par conséquent de s’enrichir de nouvelles expériences sociales et culturelles, les préparant à l’école en particulier et à la vie en générale.



Consultation nationale sur les dispositifs d’évaluations pédagogiques



Pour ce qui est de la surcharge des classes, Mme Benghebrit, considère que «la surcharge peut être un frein comme elle peut être aussi une opportunité», relevant également, qu’elle peut être due aussi «à la méthode de travailler et d’organiser le travail». Elle a précisé lors d'une conférence de presse qu’elle a animée à l'issue de sa visite dans certains établissements d'enseignement dans la capitale, que bien que cette problématique ne se pose pas à l’ensemble des classes, avoir 40 élèves par classe «n’est pas l’objectif de son département ministériel», ajoutant qu’en dépit du nombre important des infrastructures scolaires réalisées, le problème de surcharge des classes demeure posé dans certaines régions, en qualifiant cela de «contrainte». «Ce sont des situations qui exigent un accompagnement de l’enseignant pour améliorer les pratiques pédagogiques» dira t’elle, considérant que «Ce sont des situations conjoncturelles». à l’avenir poursuit-elle «nous sommes en train de poursuivre cet effort permanent pour améliorer une pluralité de situations, mais aussi pour rendre au secteur de l’Education son vrai visage», a-t-elle précisé, en annonçant qu’un programme «intensif»en matière de construction, de récupération et d’adaptation est en cours pour faire en sorte que le nombre d’élèves par classe puisse être «moindre» ce qui procure aussi le confort à l’enseignant. La première responsable du secteur, préconise, par ailleurs, de trouver «des techniques nouvelles» en raison que l’année actuelle sera marquée par l’empreinte pédagogique, chose qui est «très importante» selon la ministre en raison qu’il y aurait un nouveau manuel scolaire, une stratégie nationale de remédiassions, ainsi que la lancement d’une consultation nationale sur les dispositifs d’évaluations pédagogiques à partir du mois de février prochain. «Pas de réforme si le système d’évaluation ne change pas» explique t’elle, ajoutant qu’il s’agirait «d’approfondir» la mise en place des résultats d’évaluations en donnant une priorité aux pédagogies. Pour ce qui est du retard accusé par certains établissements scolaires, la ministre a confirmé que «certains accusent des retards dans les cours, qui seront rattrapés par le processus de l’organisation pédagogique.»

Elle a expliqué que, contrairement à ce qui a été spéculé, le retard des cours a touché «certaines institutions éducatives seulement et sont donc des situations exceptionnelles qu’on ne doit pas généraliser» après avoir souligné que les retards enregistrés «ne représentent pas de problème», la ministre a souligné qu'il existe une disparité dans le délai», même entre une des sections des établissements d'enseignement».

D'autre part, il existe d'autres établissements, où aucun retard n’est enregistré. Elle a noté à cet égard que cela s’arrangera grâce à la coordination des professeurs et inspecteurs avec une méthode d'«organisation pédagogique» qui a été utilisée à l'école la saison dernière dans le même but.

Quant au concours de recrutement des enseignants, qui sera organisé par le ministère avant la fin de l'année scolaire en cours, Mme Benghebrit, dit qu'il sera établi grâce au numérique terrestre qui permettra de connaître les besoins du secteur en matière de recrutement. Par ailleurs, et pour ce qui est de l’amélioration du niveau de l’enseignement en Algérie, Mme Benghebrit, considère qu’il doit passer en premier lieu par la formation des enseignants, mais aussi des cadres et travailleurs de l’éducation.

Pour ce qui est de la visite de travail où elle a pu inspecter et inaugurer certains établissement scolaires, en compagnie du wali d’Alger, la ministre positive «la complexité» des autorités locales en utilisant une base de vie pour la transformer d’une manière conjoncturelle et ponctuelle en une école primaire.

Kafia Ait Allouache