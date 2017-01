Douze ambassadeurs français l’ont déclaré : «La France doit reconnaître l’État palestinien »

«Pour les Palestiniens, rien n’est pire que l’absence d’État. Sa proclamation ne changera certes rien sur le terrain. Mais elle créera une dynamique imposant des réalités nouvelles. Ce serait à l’honneur de la France de reconnaître l’État palestinien», ont-ils indiqué, dans une tribune publiée hier sur les colonnes du quotidien du soir, Le Monde, à la veille de la tenue d’une conférence internationale à Paris sur le Proche-Orient.

Ce collectif de diplomates, qui maîtrisent bien le dossier du conflit israélo-palestinien, a affirmé qu’un «tel geste», dont la signification politique et morale est «incontestable», «s’inscrirait dans sa politique traditionnelle en faveur de la liberté et des droits humains», recommandant à la France de réparer «vite» une injustice de l’histoire. Pour lui, l’accaparement «systématique» des terres palestiniennes par la colonisation israélienne, la mainmise «grandissante» sur El-Qods, l’état de siège permanent à Ghaza «laissent peu de place» au projet de réalisation d’un État palestinien, avertissant qu’il ne faudrait pas que la relation à venir entre Netanyahou (chef du gouvernement israélien) et le Président élu américain Donald Trump «torpille la conférence internationale sur le Proche-Orient qui s’ouvre le 15 janvier à Paris».

Les diplomates ont fait remarquer que le conflit israélo-palestinien, qui «est éclipsé dans l’opinion mondiale par les malheurs de la Syrie, de l’Irak et du Yémen, ainsi que par l’omniprésence du péril que représente l’organisation (terroriste) État islamique (Daech), est appelé à perdurer, engendrant dans l’opinion publique arabe, le ressentiment contre le monde occidental, accusé de complicité avec Israël», soutenant qu’il est évident qu’un État palestinien «ne pourra naître sans pression internationale». Ils ont rappelé que l'État palestinien a déjà été reconnu par 137 États aux Nations unies, «mais pas par les États occidentaux majeurs, paralysés par l’histoire et en proie trop souvent à des influences électorales partisanes». Pour eux, la France a «un rôle éminent à jouer en tant qu’avocate des libertés humaines au service de la paix», expliquant qu’elle a engagé un nouveau processus de consultation des pays directement intéressés par le conflit, qui «doit aboutir à des principes directeurs dont les négociateurs devront obligatoirement s’inspirer». «Une étape déterminante doit être franchie au début de l’année prochaine. Malgré les aléas de la politique intérieure française, l’échéance doit être tenue», ont-ils estimé, soulignant que le refus du Premier ministre israélien de rencontrer le président palestinien «montre la nécessité d’une pression internationale pour recadrer un dialogue impossible». Le collectif d’ambassadeurs a affirmé que «ni la loi du plus fort ni le messianisme religieux ne peuvent être considérés comme fondateurs de droits territoriaux au profit de l’État d’Israël», considérant que l’appropriation progressive de la ville d’El-Qods-Est et d’une partie croissante des terres de Cisjordanie est «inconciliable avec l’idée de négociation». «Un partage équitable ne peut être obtenu par une négociation bilatérale en raison de la disproportion des forces des parties en présence», ont-ils ajouté, appelant à un encadrement international des négociations. «Avec l’arrivée du Président Trump au pouvoir, l’espoir d’un État palestinien disparaît sans doute pour les années à venir. Mais sa nécessité demeure. La France et l’Union européenne doivent s’engager avant qu’il ne soit trop tard», ont-ils conclu. (APS)