Sahara Occidental : L’ANC réaffirme son soutien au peuple sahraoui

Le secrétaire général du Congrès national africain (ANC), Gwede Mantashe, a réaffirmé le soutien « indéfectible » de son parti au peuple sahraoui dans son combat pour le recouvrement de son territoire occupé par le Maroc depuis 1975, rapporte l'agence de presse sahraouie SPS lundi.

Lors d'une rencontre avec le président sahraoui, Brahim Ghali, qui a achevé dimanche une visite en Afrique du Sud, M. Mantashe a soutenu que « le continent africain ne sera pas libre tant qu'un pays africain est occupé par un autre, en violation flagrante de l'Acte constitutif de l'Union africaine ». Le responsable sud-africain a demandé au « Royaume du Maroc de se retirer du Sahara occidental » et de « se conformer aux résolutions de la légitimité internationale » appelant à « permettre au peuple sahraoui d’exercer son droit à l'autodétermination et à l'indépendance ». Concernant la demande marocaine d’adhérer à l’Union africaine, M. Mantashe a affirmé que « le Maroc ne peut être adhéré à l’UA sauf s’il accepte de se conformer à la Charte de l'Union africaine ». M. Mantashe a en outre appelé au lancement d'une campagne internationale pour protéger les ressources naturelles du peuple sahraoui et boycotter les entreprises marocaines et étrangères opérant dans les territoires occupés du Sahara occidental. Le Président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), également secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a effectué une visite de travail, de trois jours, en Afrique du Sud à l'invitation de son homologue sud-africain, Jacob Zuma. Le Chef de l’Etat sahraoui était accompagné lors de cette visite par le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Salek, du ministre de la Coopération, Boulahi Sid, du secrétaire d’Etat à la Sécurité et la Documentation, Brahim Mohamed Mahmoud, de la SG de l’Union nationale des femmes sahraouies, Fatma Elmehdi, du vice-président du PAP, Mme Soueilma Beirouk et Abdati Breika, conseiller à la Présidence de la République. (APS)