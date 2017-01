El-Assad : « Libérer chaque centimètre carré du territoire »

Le président syrien, Bachar El-Assad, s'est dit déterminé à libérer «chaque centimètre carré du territoire» de son pays, assurant avoir «légitimité» et «soutien populaire» pour mener à bien ces objectifs, dans une interview donnée hier à des médias français.



«Nous avons la légitimité pour libérer n'importe quelle zone contrôlée par les terroristes, quel que soit le nom qu'ils se donnent. Qu'ils s'appellent Etat islamique, qu'ils s'appellent Al Nosra (branche syrienne d'Al Qaïda, ndlr), qu'ils se disent modérés ou bien Casques blancs, nous n'avons rien à faire des noms », a asséné le président syrien sur la radio privée RTL. Dans cette interview, accordée également à la radio France Info et à la chaîne LCP, le président syrien a affirmé que son gouvernement était « sur le chemin de la victoire », après la reconquête d'Alep, la deuxième ville syrienne, reprise entièrement par les forces régulières fin décembre, après des mois de siège et de bombardements.

« Nous avons pour mission constitutionnelle de libérer chaque centimètre carré du territoire syrien, ça n'est même pas discutable », a déclaré M. Assad. Interrogé sur « les crimes de guerre » dont est accusé son exécutif, le président syrien a répondu : « Si on avait fait des choses pareilles, nous n'aurions pas eu de soutien, je ne serais plus président, le gouvernement ne serait plus là. Nous avons pu résister durant toute la guerre parce que nous avons le soutien populaire. Et vous ne pouvez pas avoir le soutien populaire, si vous tuez vos propres citoyens. Donc toute cette histoire ne tient pas debout. » La veille, le président syrien s'est déclaré « optimiste » sur les négociations prévues fin janvier au Kazakhstan, selon un député français après l'avoir rencontré à Damas. M. Assad s'est entretenu avec trois députés français, dont Thierry Mariani (droite), qui s'étaient rendus vendredi à Alep, la deuxième ville de Syrie. « Je suis optimiste. Je suis prêt à une réconciliation avec eux à condition qu'ils déposent les armes », a dit M. Assad, cité par M. Mariani. Selon M. Mariani, le chef de l'Etat syrien leur a déclaré « compter beaucoup » sur la réunion d'Astana, la capitale du Kazakhstan, où doivent prochainement se tenir des pourparlers de paix parrainés par la Russie et la Turquie. Il a précisé être « prêt à discuter » avec 91 groupes rebelles, en excluant le groupe terroriste autoproclamé « Etat Islamique » (EI/Daech) et « Fateh al-Cham », ancien branche syrienne d'« Al-Qaïda ». Il a en outre accusé la France de mener « une politique de l'autruche », en assurant qu'elle était moins en sécurité qu'auparavant et que les deux pays avaient les « mêmes ennemis », a précisé le député. (APS)

L’armée turque élimine 48 terroristes

Quelque 48 éléments du groupe terroriste autoproclamé « Etat islamique » (Daech/EI) ont été tués au cours des dernières 24 heures par les forces turques dans le cadre de l'opération ‘‘Bouclier de l'Euphrate’’ menée dans le nord de la Syrie, a indiqué hier l'état-major des forces armées turques (TSK).

Les avions de combat turcs ont lancé des frappes aériennes contre 23 cibles du groupe terroriste visant 10 abris, autant de positions défensives et trois quartiers généraux à Bzagah, Soulfaniyah, Zammar et Amiyah, a ajouté la TSK. De leur part, les combattants de l'Armée syrienne libre (ASL) ont bombardé avec l'appui des forces turques 246 autres cibles de Daech détruisant des abris, des positions défensives, des installations de commandement et de contrôle ainsi que des véhicules utilisés par les terroristes, selon la même source. Trente-deux terroristes ont été tués dans des affrontements dimanche et 37 autres tard samedi, selon un précédent bilan de l'armée turque. L'opération ‘‘Bouclier de l'Euphrate’’ a été lancée, le 24 août dernier, en soutien à l'ASL afin de nettoyer le long des frontières turco-syriennes de Daech et de la milice kurde syrienne des Unités de protection du peuple (YPG).

Après s'être emparé en octobre dernier de la ville de Dabiq, les combattants de l'ASL encerclent totalement Al-Bab et s'apprêtent à lancer l'assaut final pour reprendre cette ville qui occupe le flanc sud de la zone tampon d'environ 5.000 km2 qu'Ankara souhaite créer en territoire syrien incluant les régions d'Al-Bab, Al Raï (Cobanbey), Azaz, Jarablous et Manbij. Ankara exige le retrait de la milice kurde, soutenue par Washington, à l'est de l'Euphrate afin qu'elle ne fasse pas la jonction entre les cantons sous son contrôle entre la rive orientale du fleuve et Afrin (ouest). (APS)