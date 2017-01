Consultations interlibyennes : les efforts de l’Algérie salués

Les derniers développements de la situation en Libye ont été à l'ordre du jour de l'entretien, hier à Alger, entre le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, et une délégation de parlementaires de la Chambre des représentants de Libye, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont évoqué "les voies et moyens permettant l'accélération de la mise en œuvre du processus de règlement de la crise en Libye, à travers la dynamique de dialogue inclusif inter-libyen et la réconciliation nationale, pour la préservation de la stabilité de la paix et de la sécurité de ce pays voisin", a précisé la même source.

M. Messahel a rappelé, à cette occasion, la vision de l'Algérie et ses efforts fondés sur la "non-ingérence, la solution politique et le rapprochement entre les positions des parties libyennes." Les membres de la délégation libyenne ont, de leur côté, salué "les importants efforts consentis par l'Algérie au titre de la facilitation de la concertation entre les partis libyennes et le dialogue inter-libyen, dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord politique et en soutien au processus initié par l'ONU", a conclu le texte.



La délégation libyenne a été reçue par le président de la commission de la défense nationale à l'Assemblée populaire nationale (APN), Mohamed Chenouf, indique un communiqué de l'Assemblée. Les deux parties ont passé en revue les derniers développements survenus en Libye ainsi que les "voies et moyens à même d'accélérer la mise en œuvre du processus de règlement de la crise, notamment par le dialogue inclusif interlibyen et la réconciliation nationale, afin de préserver la stabilité, la paix et la sécurité dans ce pays frère et voisin" a ajouté le communiqué.

De son côté, le président de la commission a rappelé l'approche de l'Algérie pour le règlement de la crise libyenne ainsi que ses efforts basés sur le principe de non-ingérence dans les affaires internes des pays, en œuvrant à promouvoir la solution politique et à rapprocher les vues des parties libyennes". (APS)

Martin Kobler : « garantir la sécurité et la stabilité »

Le représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Martin Kobler, a souligné l'importance de garantir la sécurité et la stabilité au peuple libyen, au terme d'entretiens dimanche dernier à Tripoli avec le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale libyen (GNA), Fayez Serradj, et d'autres responsables libyens, a rapporté l'agence de presse libyenne LANA. "Un accord politique a été signé en décembre 2015. Il est temps de l'appliquer", a rappelé M. Kobler, lors d'une conférence de presse après ses rencontres avec M. Serradj et le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Sayala, dans la capitale libyenne. A cette occasion, l'envoyé onusien qui est également chef de la Mission de soutien des Nations unies en Libye (Manul), a mis l'accent sur l'importance de garantir la sécurité et la stabilité au peuple libyen, "lesquelles sont considérées comme une priorité en 2017". M. Kobler a ajouté que l'année 2017 doit être l'année des décisions pour la résolution de la crise en Libye, tout en rappelant l'appui de la communauté internationale au peuple libyen. Le vice-président du conseil présidentiel du GNA, Ahmed Maitig, a lui aussi examiné aujourd'hui (dimanche) à Tripoli avec l'envoyé de l'ONU en Libye, Martin Kobler, "les mécanismes de soutien à la stabilité de la Libye". "Les priorités de l'action de la mission internationale en Libye ont également discutés", a ajouté l'agence Lana. Selon le bureau de communication et de presse du Conseil présidentiel libyen, "les préparatifs financiers et économiques élaborés lors des récentes réunions sur la Libye tenues au Royaume-Uni et en Tunisie, ainsi que les mécanismes et plans du gouvernement de consensus national pour l'année 2017" ont été abordées par les deux hommes. (APS)