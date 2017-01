Décès de Rafsandjani : Condoléances du Président Bouteflika à son homologue iranien

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a salué hier les grandes qualités de l'ancien président Akbar Hachémi Rafsandjani, décédé dimanche, mettant l'accent sur ses "positions courageuses et sa contribution précieuse pour la préservation de l'unité de la Nation musulmane". "J'ai appris avec une profonde affliction, le décès de l'ayatollah Akbar Hachémi Rafsandjani, ancien président de la République iranienne et président du Conseil de discernement du régime de la République islamique d'Iran", a écrit le Président Bouteflika dans un message de condoléances au Président de la République islamique d'Iran, Hassan Rohani. "En cette douloureuse épreuve, je vous présente au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, nos sincères condoléances", a souligné le Chef de l'Etat tout en soulignant qu'avec "la disparition de l'Ayatollah Akbar Rafsandjani, la République islamique d'Iran perd l'un de ses valeureux fils qui ont consacré leur vie à leur pays et l'ont défendu en toutes circonstances". "L'histoire retiendra les positions courageuses du défunt ainsi que sa contribution précieuse à la Nation musulmane qui lui a permis de renforcer sa place parmi les nations", a encore souligné le Président de la République. "Je prie Dieu le Tout-Puissant d'accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde, de l'accueillir dans Son Vaste Paradis et d'assister le peuple iranien frère et tous ses proches en cette pénible épreuve", a conclu le Président Bouteflika. (APS)