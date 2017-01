Régularisation vis-à-vis du Service national : L’opération se poursuit dans de « bonnes conditions »

La régularisation de la situation vis-à-vis du service national pour les citoyens âgés de trente (30) ans et plus au 31 décembre 2014, se poursuit dans de "bonnes conditions", a indiqué hier le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Le ministère de la Défense nationale informe que la régularisation de la situation vis-à-vis du service national des citoyens âgés de trente (30) ans et plus au 31 décembre 2014, décidée par Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, se poursuit dans de bonnes conditions", note la même source. "A ce titre, depuis cette opération jusqu’au 31 décembre 2016, le nombre de citoyens ayant bénéficié des mesures présidentielles s’élève à deux cent trente-cinq mille trente (235.030) citoyens, dont trois mille trois cent treize (3.313) résidant à l’étranger". "Dans le cadre de ces mêmes mesures, six cent cinquante sept mille cent dix-sept (657.117) retardataires des classes jusqu’à 2013, ont été également régularisés pendant cette même période", relève le communiqué. Par ailleurs, le ministère de la Défense nationale indique que "les centres du service national, à travers tout le territoire national, continueront à accueillir et à prendre en charge, avec toute la diligence requise, les personnes concernées et ce, indépendamment des calendriers de passage fixés antérieurement", conclut le MDN. (APS)