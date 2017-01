L’Algérie une et indivisible

Depuis quelques jours les voix des jeunes s’élèvent contre le complot de déstabilisation ourdi par des forces occultes contre la paix et la sécurité de l’Algérie unie et indivisible et ce grâce à la mobilisation de la société civile et du mouvement associatif pour constituer un bouclier contre la campagne tendancieuse des ennemis de l’Algérie. Le sens du patriotisme et du nationalisme s’est aiguisé pour défendre bec et ongles la paix sociale mise en place depuis l’investiture de M. Abdelaziz Bouteflika à la magistrature suprême du pays en 1999, le pays ayant fait face durant la décennie noire aux affres de la terreur d’un terrorisme aveugle. La stabilité politique, économique et sociale régnant dans le pays grâce à la bonne gouvernance ont dérangé plus d’un parmi ceux qui ne portent pas l’Algérie dans leur cœur et qui souhaitent vivement que l’Algérie replonge dans la chaos des années noires, mais cela n’aura pas lieu car les forces de l’ANP assument pleinement leur mission de défense et de protection du pays et du peuple afin d’aider la classe politique et la société civile algérienne, toutes tendances confondues, à barrer la route à ceux qui veulent fourvoyer notre pays dans une impasse dangereuse, grosse de tous les risques pour sa cohésion, sa stabilité, sa sécurité et son unité. Aujourd’hui, n’en déplaise à tous les détracteurs, l’Algérie est toujours une et indivisible face aux menaces d’où qu’elles viennent et tout le peuple est mobilisé autour de son président prêt à relever tous les défis là où beaucoup de forces politiques ont échoué, et une très bonne note est à mettre à l’actif de la jeunesse qui n’a jamais succombé aux tentatives de manipulation et d’intox en dépit de la portée et du pouvoir des réseaux sociaux. Une vraie leçon de patriotisme agissant loin des slogans creux et des discours futiles sans véritable ancrage.

A. Ghomchi