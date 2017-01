Le Coin du copiste : Formation et professionnalisation

La 25e édition du Fespaco prévue du 25 février au 4 mars est devenue une tradition dans les pays africains qui peuvent promouvoir leur production et faire valoir leur talent de cinéaste avec le choix de thématiques correspondant aux réalités socioculturelles et économiques du continent. Les pays du sud de la Méditerranée peuvent à cette occasion monter au créneau en montrant au monde entier à Ouagadougou leur façon de filmer, de dénicher des têtes d’affiche dans une compétition qui rassemble de plus en plus de monde. Avec, pour 2017, comme invité d’honneur, la Côte d’Ivoire et pour slogan « Formation et enjeux de la professionnalisation », le Festival panafricain du cinéma et de la télévision compte accueillir plus de 100.000 spectateurs, une affluence record avec au programme plus de 150 longs métrages en compétition, comme l’annoncent un document de présentation et plusieurs sites électroniques qui prévoient une couleur à forte prédominance francophone : « Au programme,

9 salles de projection, 950 films inscrits pour la sélection, plus de 150 films sélectionnés pour la compétition, plus de 100.000 spectateurs attendus en salles, plus de 450 séances de projection prévues. En ligne de mire, l’Étalon de Yennenga, grand prix du festival ». Le volet du programme professionnel se décline à travers la compétition de films proprement dite ainsi que le panorama du 7e art africain et de la diaspora, les grandes premières des films de fiction avec au menu des débats entre spécialistes de la question, réalisateurs et comédiens suivis de forums. Le programme Industrie quant à lui

« s’articulera autour du 18e Marché international du cinéma et de la télévision africains (Mica) avec des expositions (films, stands entreprises cinéma /audiovisuel, stands pays, institutions…), conférences thématiques, espaces rencontres (colloque, B2B, ateliers), master-class, espace visionnage. » L’autre volet non moins important, dans la mesure où il constitue la base du métier, est celui de la formation dont pâtissent tous les jeunes désireux de s’initier à cet art faute de moyens conséquents mais aussi d’encadrement adéquat

Ainsi, à travers le thème

« Formation et métiers du cinéma et de l’audiovisuel », le Fespaco 2017 invite les professionnels et experts du secteur à la réflexion. Il s’agit, selon le texte, de faire un état des lieux pertinent des formations, des filières enseignées, des performances obtenues, des défis existants ainsi que des orientations nouvelles à amorcer pour atteindre le « professionnalisme » et l’

« excellence ». Le festival qui a acquis depuis son lancement en 1972 une dimension mondiale pour sa programmation filmographique et ses nombreuses activités annexes est une opportunité pour les cinéastes connus et moins connus d’accéder à une visibilité artistique jaugée et appréciée à sa juste valeur, comme il permet l’émergence d’un nouveau regard résolument tourné vers l’Afrique —berceau de l’humanité— et de fructifier les échanges culturels et la communication pour promouvoir l’industrie cinématographique des pays dits « en voie de développement ».

L. Graba