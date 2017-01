Batna : Potentiel archéologique du site Tobna

Une équipe d’archéologues du centre national de recherche en archéologie (CNRA) de l’université Alger 2, a entamé une opération d’évaluation du potentiel archéologique du site Tobna, situé à la daïra de Barika dans la wilaya de Batna, a-t-on appris dimanche du directeur de la Culture. Programmée du 5 au 9 janvier courant, cette opération, présidée par le Pr Mohamed El Mostefa Filah, permettra de mieux connaître le site et de localiser les zones qui seront ciblées par les fouilles archéologiques, devant être lancées à la fin du mois de mars prochain, a précisé Omar Kebour. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un projet scientifique approuvé par le ministère de la Culture, représenté par l’Office national de gestion et d’exploitation des biens culturels (OGEBC) a ajouté la même source, précisant que cette opération de fouilles sera réalisée par le laboratoire national des sciences archéologiques et du patrimoine de l’université Alger 2 en collaboration avec la direction locale de la Culture. Le site archéologique Tobna bénéficie pour la première fois d’un projet scientifique à long terme, réparti sur plusieurs étapes (4 à 5 mois) a signalé M. Kabbour, soulignant que toutes les opérations similaires dans la région de Batna, depuis les années 1980 relèvent d’initiatives individuelles. La daïra de Barika ainsi qu’un nombre d’associations culturelles locales ont également contribué à la réussite de la réalisation de ce projet, a-t-on indiqué. Dans le même contexte, le directeur de la culture a dévoilé que l’OGEBC prendra en charge le projet de réalisation de deux clôtures autour des sites archéologiques, Tobna et Tazoult, dans la perspective de préserver et de sauvegarder ces deux espaces. Au cours de l’année 2016, la deuxième partie de l’étude de délimitation du site archéologique de l’antique cité Tobna, enfouie actuellement sous les terres, a été lancée, ont affirmé les services de la direction de la Culture. Le site Tobna, qui renferme des ruines romaines et islamiques, s’étend à l’est de la route nationale (RN) n° 70 entre les deux villes de Barika et M’doukal. Bien que l’existence de la cité historique Tobna remonte à la fin du 2e siècle, selon plusieurs sources historiques, le site, classé en 1950 et porté sur la liste du patrimoine national en janvier 1968, n’a pas constitué l’objet de recherches archéologiques, a-t-on noté. Le directeur de la culture de la wilaya a indiqué que le lancement de l’opération des fouilles de ce projet scientifique contribuera à réhabiliter et à créer une dynamique autour du site de Tobna. (APS)