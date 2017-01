Cinéma : "Rogue One" conserve la tête du box-office

"Rogue One", le nouvel opus de la saga intergalactique "Star Wars", a conservé la tête du box-office nord-américain pour la quatrième semaine, selon les chiffres provisoires publiés dimanche par la société spécialisée Exhibitor Relations. Il s'agit du premier film dérivé ("spin-off) de la célèbre série et retrace la mission d'un commando de l'Alliance rebelle pour récupérer les plans de l'Etoile noire, arme de destruction de l'Empire. Ce week-end, "Rogue One" a amassé 22 millions de dollars dans les salles obscures des Etats-Unis et du Canada, pour des gains cumulés atteignant 477,3 millions depuis sa sortie .Autre film ayant trait à la conquête de l'espace, "Les figures de l'ombre", sur le destin extraordinaire de trois scientifiques noires qui ont contribué au succès du programme spatial dans l'Amérique des années 1950 et 1960, est deuxième du classement avec 21,8 millions de semaine. (APS)