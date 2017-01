Nouvel an berbère : Dernières retouches apportées par les habitants de Bouira

Les habitants du village d’Ilyiten, perché sur les hauteurs du Djurdjura et qui relève de la commune de Saharidj, (Est de Bouira), travaillent d’arrache-pied depuis déjà une semaine pour célébrer le nouvel an berbère avec au menu un riche programme culturel, a-t-on appris des organisateurs dimanche. "Nous sommes en train de faire les dernières retouches pour organiser une série d’activités culturelles et artistiques à l’occasion de la célébration du nouvel an berbère, dont la fête aura lieu à Ilyiten le 14 du mois en cours en présence des autorités locales de la wilaya", a expliqué Bouzid Merzouk, membre du comité des sages d’Ilyiten, organisateur de l’événement. C’est pour la première fois que cette localité montagneuse organise cet événement malgré le peu de moyen dont dispose le village et la commune de Saharidj. Les organisateurs préparent un programme culturel et artistique ainsi que des expositions et une visite guidée des sites archéologiques de ce village connu pour être le fief de la résistance pendant la guerre de libération nationale. Une conférence sur la célébration de Yennayer ainsi qu’un concours du meilleur plat culinaire traditionnel marqueront également le jour de cette fête qui sera rehaussée par la présence du wali Mouloud Chérifi, ainsi que d'autres responsables de la wilaya, a indiqué M. Merzouk. A cette occasion, le premier responsable de la wilaya M. Chérifi devra avoir une rencontre avec les notables de la région pour débattre de quelques problèmes auxquels fait face ce village, selon le programme établi. Dimanche matin, des groupes de jeunes s’activaient pour réussir cet événement, dont certains étaient chargés de créer des espaces pour une exposition qui sera dédiée à l'habit traditionnel (robe kabyle), aux bijoux traditionnels, à la tapisserie locale, ainsi qu’aux mets traditionnels. Dans une ambiance festive, d’autres habitants du village, des jeunes notamment, s'affairaient à installer, entre autres, l’estrade et à créer tout un périmètre qui sera réservé à la chorale des jeunes filles du village. "Nous avons presque terminé les travaux, il ne nous reste que quelques retouches pour pouvoir accueillir cet événement que nous organisons pour la première fois", a souligné M. Merzouk.(APS)