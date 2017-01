Judo/Séminaire international : Les arbitres Hamouche et Saoud à Bakou

Les arbitres algériens Laid Hamouche et Omar Saoud ont représenté l'Algérie au séminaire international au profit des entraîneurs et arbitres qu'a abrité la ville de Bakou du 5 au 7 janvier, a-t-on appris, auprès de la Fédération algérienne de judo (FAJ). "Hamouche, en sa qualité d'arbitre FIJ (A), a été invité par la Fédération internationale de judo (FIJ). Il avait d'ailleurs officié lors des derniers jeux Olympiques de Rio, alors que son confrère Saoud est parti par le biais de la Ligue d'Alger, pour assister aux travaux de la FIJ", a déclaré à l'APS, le président de la FAJ, Messaoud Mati.

Les travaux du séminaire, rehaussés par la présence des présidents de la FIJ, Marius Vizer et celui de la Fédération azerbaïdjanaise de judo, Reuvneg Abdoullayev, ont enregistré la participation de quelque 400 représentants provenant de 100 pays.

"L’objectif de ce séminaire international est d’informer les participants sur les récentes nouveautés et modifications apportées dans les règles d’arbitrage et de compétition pour améliorer la visibilité de l'arbitrage et permettre aux participants de s'y imprégner", a expliqué le président de la FAJ.

Il est à rappeler que la Fédération internationale de judo (FIJ) avait publié, il y a moins d'une semaine, la liste des nouveaux règlements qui seront bientôt adoptés en vue des importantes échéances à venir. Pour sa part, la Fédération algérienne de judo (FAJ) a aussitôt transmis les nouveaux règlements aux athlètes locaux, afin qu'ils soient assimilés rapidement avant d'être mis en application sur le tatami.

"En judo, l'arbitrage est en effet très strict et la moindre erreur, par méconnaissance des règlements, peut engendrer une disqualification systématique, ou même le retrait d'une médaille", a ajouté Mati. Lors de son intervention, le président de la FIJ a parlé de l’importance du séminaire et des changements apportés aux règles. " Les modifications visent la simplification des règles et le développement dynamique de ce type de sport. Je tiens à remercier l’Etat d’Azerbaïdjan et la Fédération de judo de ce pays pour leur coopération", a-t-il précisé.