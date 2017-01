Formation - CA Batna : Session au profit de 15 stadiers

Les services de la sûreté de la wilaya de Batna ont lancé dimanche une session de formation au profit de 15 stadiers du CA Batna (ligue1 mobilis) de football.

Selon le chargé de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya, le commissaire Mohamed Benachi, cette opération amorce une longue série de sessions de formation au profit des clubs de la wilaya de Batna, dont le MSP Batna et l’ES Bouakal qui évoluent tous les deux en inter-régions, et ce, dans le cadre des directives de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) portant sur la formation de stadiers et le retrait progressif de la police des stades de football.

La formation qui se déroule au stade du chahid Mustapha-Sefouhi verra la tenue de cours théoriques ainsi que de nombreux exercices pratiques permettant aux futurs stadiers de mener à bien leurs missions lors des rencontres sportives et de veiller à la sécurité des supporters, a-t-il ajouté.

Le commissaire Benachi a également fait savoir que cette formation, qui se tiendra pendant une semaine, sera ponctuée par des exercices pratiques, en conditions réelles, lors de compétitions officielles. Outre la présentation des normes architecturales des infrastructures sportives, plusieurs volets seront abordés au cours de cette session, notamment l’accueil des supporteurs, l’intervention en cas d’urgence et les mesures à adopter pour lutter contre la violence dans les stades.