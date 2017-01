Coupe de France (32e de finale) : Nice éliminé par Lorient

Nice, leader surprise du Championnat de France devant Monaco et le PSG, a été éliminé par Lorient, le dernier de D1 vainqueur 2-1, en 32e de finale de la Coupe de France de football.

La Coupe fête ses 100 ans, et Nice ne sera pas au banquet. C'est la 3e saison consécutive que les Aiglons s'arrêtent à ce stade de la compétition, quand l'élite entre en lice. Les fans de l'O. Marseille peuvent dire merci à Rémy Cabella, auteur du doublé de la qualification devant Toulouse (2-1 après prolongations).

Le Paris SG, double tenant du titre, s'est facilement qualifié pour les 16es de finale en écrasant Bastia 7-0, avec notamment un but de sa nouvelle recrue Julian Draxler.

L'AS Monaco a validé son ticket pour les 16es en venant à bout 2 à 1 l'AC Ajaccio (D2), grâce notamment à un but de sa vedette Falcao.