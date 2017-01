CSC : Amrani furieux contre les absents

L'arrivée de Abdelkader Amrani à la tête de la barre technique du CSC n'a pas complètement arrangé les choses tant l'ancien coach de l'ESS peine à mettre fin au climat de débandade qui règne au sein du groupe depuis plusieurs semaines. Alors que l'équipe est en stage depuis quelques jours, plusieurs joueurs continuent à briller par leur absence, alors qu'ils devaient reprendre du service depuis longtemps.

Déjà, pour le dernier match de la phase aller, le staff alors en place à dû faire appel aux espoirs pour compléter la liste des 18, sachant que 11 joueurs séniors seulement étaient disponibles.

Ce qui a irrité le plus Abdelkader Amrani c'est le fait que personne n'est en mesure de lui dire quand est-ce que ces joueurs comptent reprendre les entraînements, sachant que le contact semble complètement rompu avec la direction du club. "C'est une situation inadmissible. Je ne peux pas me taire devant un tel cas. Des joueurs qui s'absentent et qui ne donnent aucun signe de vie, alors qu'ils sont sous contrat avec ce club et qu'ils ont, par conséquent, des devoirs envers lui. Ils éteignent leurs portables et continuent à rester chez eux alors qu'ils devaient reprendre le travail depuis plusieurs jours, c'est inadmissible", a déclaré Abdelkader Amrani. Celui-ci a poussé un vrai coup de gueule dimanche, rappelant que la situation du club "est au rouge. Je ne suis pas le genre de personne qui ment aux supporters. Je ne vais pas me mettre à dire que tout se passe comme on le veut, et une fois sur le terrain, le public découvre que ça n'est pas le cas. Les signaux sont au rouge. Le problème, on ne peut recruter que quatre joueurs. Or, là, personne n'est en mesure de nous dire si les joueurs absents vont rester ou partir. J'ai besoin de constituer un groupe et commencer à travailler", a t-il dit.

Au jour d'aujourd'hui, seul Baitèche est officiellement partant, le milieu de terrain devait s'engager avec la JSK hier après avoir tout conclu avec le président Hannachi, la veille.

La direction du club devrait remobiliser les joueurs au plus vite pour permettre à Amrani de commencer sa préparation et tenter de redresser une situation qui paraît compliquée à l'heure qu'il est.

Amar Benrabah