Ligue 1, MC Oran : Les Hamraouas peaufinent leur préparation

A l’instar de beaucoup de formations de l’élite, le Mouloudia d’Oran a préféré rester at-home pour effectuer sa préparation hivernale, en prévision de la phase retour. Malgré le report de la reprise, pour le moins surprenant, dicté par la LFP, la direction du club n’a pas modifié ses plans. Il faut dire que les moyens commencent à manquer.

Les joueurs attendent, d’ailleurs, le versement des deux derniers mois de salaires, encore impayés. Le staff technique, à défaut d’un bon stage à l’étranger avec la possibilité de rencontrer des sparring-partners de bon niveau, à été contraint, dans l’urgence, de meubler cette trêve prolongée. Après une semaine consacrée à la régénération et au renforcement de la condition physique, Belatoui enchaîne avec le travail technico-tactique durant les dix jours restants de ce microcycle de préparation. Le staff technique souhaite disputer au moins quatre rencontres amicales, avant le début de la phase retour. Le MCO, auteur d’une bonne première partie du championnat, veut être prêt pour la reprise, malgré les difficultés financières. Les camarades du portier Nateche occupent la deuxième place du classement à deux petites longueurs du leader, le Mouloudia d’Alger. A noter toutefois que la première rencontre de la phase retour, face au CRB à Oran, a été reportée, le MCO ayant des joueurs retenus avec la sélection nationale militaire pour la coupe du monde de la catégorie. Côté effectif, la direction du club compte se séparer des services de Benchâa, actuellement en France pour négocier un éventuel transfert. Par ailleurs, le jeune attaquant, Souibah, arrivé du Paradou AC l’été dernier, pourrait bel et bien être cédé à l’Etoile sportive de Sousse (Tunisie). Ce qui va sans nul doute contribuer à renflouer les caisses du club. Pour ce qui est du recrutement, on ne peut pas dire que les Hamraouas sont les plus actifs durant ce mercato hivernal. Les dirigeants du club ont surtout brillé par leur discrétion. A l’exception du latéral gauche du CR Belouizdad, Zeghli, aucune signature n’a été encore enregistrée. Toutefois, la direction du MCO parle de l’arrivée probable de Benai (NAHD) et de Tiaiba (championnat du Qatar) pour clore le recrutement. Eliminée de la coupe d’Algérie, le MC Oran mise tout sur le championnat. Les poulains de Belatoui, dans une position favorable, demeurent les plus sérieux candidats en compagnie du MCA, de l’USMA et de l’ESS.

Rédha M.