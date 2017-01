Dans la lucarne : Les déboires d’Issa Hayatou ?

Les Verts sont à quelques jours du rendez-vous de la fine fleur africaine. Il est certain que tous les observateurs seront braqués sur cet évènement qui fait déjà couler beaucoup d’encre. Cette CAN, qui aura lieu du 14 janvier au 05 février 2017 au Gabon, sera diffusée par Bein Sport qui a acheté les droits d’exclusivité. Par conséquent, les pays africains, directement concernés par cette compétition, seront contraints d’acheter les droits pour retransmettre les matches de leurs pays. L’entreprise française qui a acheté les droits, ce qui est le cas depuis presque 40 ans, et qui a cédé les droits à Bein Sport, a demandé beaucoup d’argent à tous ceux qui voudraient voir les matches de leurs équipes nationales. Nos téléspectateurs, cependant, risquent de ne pas pouvoir suivre les matchs de cette CAN-2017 qui aura lieu au Gabon. Il faut dire que le président de la CAF, Issa Hayatou, a vendu les droits TV à la chaîne française qui montre à chaque occasion un appétit «gargantuesque». Les égyptiens, puisque la CAF est implantée sur leur sol, sont en train d’enquêter avec le président de la CAF pour connaître la légalité de la transaction avec la société française. Car, qu’on le veuille ou non, elle transgresse carrément les droits des «consommateurs», ceux qui suivent les matches de la compétition. Cette affaire, dans laquelle le président de la CAF est directement impliqué, risque d’aller loin et dénoncer certains contrats qui s’avèrent, le moins que l’on puisse dire, impopulaires. Le fait de demander des sommes faramineuses aux télévisions africaines ne peut que les pénaliser, et partant leurs publics, surtout que les sommes d’argent exigées dépassent tout simplement l’entendement. Normalement, le président de la CAF aurait dû agir de telle sorte à aider les pays africains à suivre leurs matches dans de très bonnes conditions. Ce qui n’est pas le cas, puisqu’on les oblige à «casquer» et ce malgré la cherté des droits de retransmission achetés à Bein Sport. C’est une «arnaque» que les pays africains ne sont pas capables d’accepter et, quelque part une façon de «détrousser» les Africains qui aiment plus que tout le football. Beaucoup de pays africains le considère d’ailleurs comme la discipline distrayante par excellence, celle qui apporte énormément de plaisir au peuple «amoureux» du ballon rond. Il est certain que la réaction des égyptiens à l’égard d’Issa Hayatou ne peut qu’être encouragée du fait qu’elle peut susciter des discussions et des questionnements

qui s’imposent en pareille situation.

Selon certains experts, cette querelle, par justice interposée, n’ira pas jusqu’à l’emprisonnement d’Issa Hayatou, mais ils finiront, tôt ou tard, par trouver un terrain d’entente sur cette question des droits TV accordés à une société et ce, depuis plus de 40 ans ; ce qui n’est pas normal. Il est évident que le président de la CAF, pour éviter les tracasseries avec les autorités égyptiennes, peut envisager de changer le siège de la CAF du Caire pour une autre capitale. Néanmoins, cette éventualité est plus facile à dire qu’à faire puisque cela exige une assemblée générale extraordinaire, pas facile à demander en ces temps-ci. Il est clair que l’opération effectuée par les autorités égyptiennes à l’égard d’Issa Hayatou a eu le mérite d’attirer l’attention sur la main mise de la société française sur les droits TV. Ce qui est, en soi, irraisonnable, et n’obéit à aucune logique économique ou commerciale du fait que cela ne profite qu’à une partie ; les grands perdants sont les pays africains, eux, les animateurs du «jeu à onze» du continent. Ils

devraient payer les images de leurs propres équipes nationales. C’est le comble !

Hamid Gharbi