FTF (Tunisie) : "Rien de grave" pour Wahbi Khazri

Le milieu de terrain tunisien, Wahbi Khazri, touché à la cheville et sorti sur civière dimanche après 17 minutes de jeu en match amical contre l’Egypte (0-1), "n'a rien de grave", rassure la Fédération tunisienne de football (FTF) sur son site internet. Khazri, joueur de Sunderland (Premier League anglaise), souffre d'une "entorse bénigne", a fait savoir le médecin de la sélection tunisienne, Souheil Chemli, ajoutant que la participation de l’ancien Bordelais à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de 2017 au Gabon "n'est pas remise en cause". La Tunisie, l'un des adversaires de l'Algérie lors de la CAN, a disputé un match amical face à l'Egypte, le dernier avant de se rendre à Franceville où est domicilié le groupe B qui comporte également le Sénégal et le Zimbabwe.