Soudani, Brahimi, Slimani et Mahrez intègrent le groupe

Les joueurs Hilal Soudani, Yacine Brahimi, Islam Slimani et Riyad Mahrez, ménagés jusque-là en raison de blessure pour le premier et fatigue pour les trois autres, ont intégré l'entraînement collectif de la sélection algérienne de football lors de la séance de dimanche soir, indique la Fédération locale de la discipline sur son site internet. Les quatre joueurs soulagent l'entraîneur national, George Leekens, à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de 2017, prévue au Gabon du 14 janvier au 5 février. Soudani, Brahimi, Slimani et Mahrez devraient être alignés, mardi, lors du deuxième match amical face à la Mauritanie programmé à huis clos au Centre technique national de Sidi Moussa. Les Verts y ont pris leur quartier depuis le 2 janvier en cours. Les joueurs en question n'ont pas pris part à la première joute amicale entre les deux équipes remportée par l'Algérie (3-1), samedi au stade Mustapha-Tchaker de Blida. L'équipe nationale quittera jeudi prochain Alger en direction de Franceville où est domicilié son groupe B, composé également du Zimbabwe, Tunisie et Sénégal. Les protégés de Leekens débuteront la compétition le 15 janvier face au Zimbabwe.