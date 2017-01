CAN-2017 - match amical (huis clos) : La tactique et le "onze" seront choisis aujourd'hui

Il ne reste que cinq jours avant le départ des Verts au Gabon pour prendre part à cette CAN-2017, qui se présente très difficile pour tout le monde.

Il faut dire qu'avec le développement du football africain, on ne peut pas dire à l'avance qui va gagner cette compétition, eu égard à l'égalité, même si elle n'est pas parfaite, entre les uns et les autres. Toutefois, il y a des équipes qui sortent du lot à l'instar de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Ghana… L'Algérie qui, il n'y a pas si longtemps, était considérée comme le

numéro 1 dans le continent, ne l'est plus en ce moment. Toujours est-il, c'est une très bonne chose pour notre équipe nationale de ne pas être dans la peau d'un favori. Ceci dit, les Algériens il ne reste pas beaucoup de temps avant leur premier match ce 15 janvier, à Franceville, contre le Zimbabwe, une équipe anglophone que l'on ne doit pas sous-estimer. D'ailleurs, le sélectionneur national, Georges Leekens n'a pas cessé de mettre en garde ses joueurs contre toute attitude hautaine à l’encontre de cette formation forte et surtout très motivée. Comme elle vient de recevoir une aide financière conséquente de la part du gouvernement zimbabéen et notamment les primes, on s'attend à une réaction énergique de la part de cette équipe, considérée cependant comme la plus faible du groupe B. De plus, il faut admettre que l’équipe du Zimbabwe est en train de se préparer en conséquence, puisque aujourd'hui, à Limbe, elle va jouer un match amical contre le Cameroun, notre adversaire dans les éliminatoires du mondial russe en 2018. Ceci dit, les "Warriors", comme on se plait à les appeler, seront pour nous un adversaire redoutable du fait qu'il s'agit de la première sortie dans cette CAN. C'est pour cette raison que la FAF a désigné Noureddine Korichi, le DTN, pour superviser aujourd'hui cette rencontre Cameroun-Zimbabwe. Certes, on a déjà rassembler quelques vidéos sur les matches du Zimbabwe, mais il est plus profitable de les voir de visu. Le coach national, Leekens, après avoir apprécié à sa juste valeur la première manche du match amical entre l'Algérie et la Mauritanie, tentera de mettre sa tactique et aussi son "onze" de départ dimanche contre le Zimbabwe au Gabon. Il est certain que cette rencontre à huis clos à Sidi-Moussa, va lui permettre de faire jouer ses cadres laissés au repos à l'instar de Soudani, Slimani, Mahrez et Brahimi. Selon certaines informations, Mahrez jouera seulement la seconde mi-temps. Toujours est-il, cette deuxième rencontre amicale se jouera avec les titulaires. C'est-à-dire à quelques éléments prés avec le groupe qui affrontera les Zimbabwéens à Franceville lors du match du groupe B. Il est certain que dans l'axe, il reconduira le duo Bensebaïni-Mandi, même si la plupart des spécialistes verraient bien Mandi comme latéral droit. Il y a aussi le cas de ­Hanni qui a laissé une très bonne impression face à la Mauritanie. Le joueur du Club Africain, ex-MCEE, Belkhiter, s'est mué en un laps de temps très court en un joueur potentiel, capable d’apporter quelque chose de probant aux Verts.

Il faut rappeler qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps.

Il faut faire vite pour concocter une tactique, la plus appropriée au groupe motivé et surtout décidé à en découdre avec l'adversité.

Ce ne sera pas facile. Nos adversaires se sont, eux aussi, préparés en conséquence à l'instar de la Tunisie qui, malgré la défaite devant l'Egypte

(1 à 0), dans le temps additionnel, a laissé une très bonne impression en dominant les débats, du début jusqu'à la fin. Le Sénégal, quant à lui, a battu la Libye (2 à 1). Comme on le sait, les Algériens rejoindront le Gabon ce jeudi 12 janvier pour jouer dimanche prochain contre le Zimbabwe. C’est court, mais on garde espoir de réaliser une très bonne CAN.



H. G.