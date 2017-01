Manœuvres de Simulation de la protection civile : Dans le feu de l’Action

Agissant au titre du programme qui a été mis en œuvre par la direction générale de la Protection civile, concernant, notamment les activités de simulation et d’entrainement, à l’effet de prévenir et de parer au mieux aux situations les plus dangereuses, et après le succès qui a marqué récemment la dernière opération du genre relative à un déraillement de train avec 15 blessés et 5 morts en date du 24 décembre 2016 dans la commune de Guedjel, la direction de wilaya de la Protection civile de Sétif a procédé ces jours derniers à une autre grande opération de simulation relative cette fois-ci aux transports routiers des matières dangereuses.

Cette opération qui s’est déroulée à proximité de l’échangeur du tronçon autoroutier A1, au Sud-Est de l’agglomération d’El Hassi (Commune de Sétif) s’est traduite par la simulation d’un accident entre un véhicule de transport pour voyageurs venu heurter de plein fouet à l’arrière un camion plateau transportant 3 cuves d’acide sulfurique de 1000 litres.

Une situation qui ne sera pas sans provoquer l’écoulement de ce produit dangereux et produire un incendie à l’avant du camion. Dans ce scenario à vous couper le souffle face à une telle catastrophe, 5 morts et 10 blessés seront relevés sur les lieux de cette «catastrophe» où d’importants moyens matériels et humains seront mobilisés précisément toutes les composantes de 4 unités de la protection civile dirigées sur les lieux par le directeur de wilaya et les chefs d’unités en présence des staffs médicaux et des moyens d’intervention.

Pour ce faire, précise le capitaine Lamamra Ahmed, responsable de

la cellule de communication au niveau de la direction de wilaya de la Protection civile, 6 ambulances, 7 camions d’intervention et une soixantaine d’éléments ont été mobilisés face à cet important exercice de simulation qui s’est déroulé dans les conditions réelles en présence des services de la Gendarmerie nationale.

F. Z