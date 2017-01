Circulation urbaine : Le retour des embouteillages

En Algérie, les embouteillages sur les routes prennent des proportions alarmantes. De l’avis commun des citoyens et automobilistes, ces interminables bouchons qui bloquent la circulation routière empoisonnent la vie des Algériens car ils sont devenus le plus important facteur de stress.

En effet, la majorité des infrastructures routières de la capitale est en état de délabrement avancé, causant un ralentissement de la circulation. Néanmoins, les usagers évoquent également d’autres motifs… Si les embouteillages en ville sont souvent imputés aux périodes de festivités, d’autres facteurs entrent également en jeu depuis ces derniers mois. Des bouchons monstres à tous les coins de rue, des bus vieillots et dangereux, un réseau de transport défectueux et irrégulier, accumulant au quotidien des retards inconsidérés, voilà à quoi se résume aujourd'hui la circulation urbaine en Algérie en général et à Alger en particulier.

Il y a ceux qui se rendent au travail, des milliers d'enfants qui rejoignent leurs écoles et d'autres qui sortent pour régler leurs affaires. 90% des citoyens sortent au même moment, la matinée entre 6h et 8h, et malheureusement 5 millions de personnes se retrouvent coincées dans des embouteillages à la capitale.

Les citoyens qui doivent se rendre sur leur lieu de travail sont en retard, la pression et la nervosité commencent à se faire sentir, la journée

commence très mal pour les automobilistes. «Pour éviter l'embouteillage, il faut que je sorte à 5h30 de chez moi afin de déposer mes enfants à l’école et me rendre au bureau», déclare un jeune homme qui habite Ain Benian et travaille à Bab Ezzouar.

Aux heures de pointe l'embouteillage est normal, notamment entre 7h, 12h, 16h. Mais en Algérie «le problème de l'embouteillage dure toute la journée jusqu'au soir où les routes sont presque vides et l’on peut se déplacer tranquillement», déclare Assia.

La situation empire de jour en jour et les points noirs très faciles à repérer sont connus, il s’agit de Ben Aknoun, Bir Mourad Rais, El Biar… etc, même sur les routes nationales. Les raisons principales de ces embouteillages sont diverses et difficiles à définir afin de trouver une solution fiable.

Sihem Oubraham