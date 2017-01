Mascara : 2.500 retraits de permis

Dans le cadre de leurs efforts en matière de lutte contre les différents aspects de criminalité routière ainsi que les accidents de la circulation, les brigades de circulation relevant du Service de wilaya de la sécurité publique relevant de la Sûreté de wilaya de Mascara durant l’année 2016 ont rédigé 12.551 amendes forfaitaires et procédé à 2.543 retraits de permis, ainsi qu’à l’enregistrement de 2.080 délits routiers. Ainsi 447 motocycles ont été saisis et placés dans le parc APC, suite à des infractions au code de la route. Les efforts des brigades de circulation s’étendent aussi à la lutte contre le phénomène des excès de vitesse par le biais des opérations Radar qui sont au nombre de 51 opérations durant l’année 2016 ayant aboutit à 624 retraits de permis. Le chef de la cellule de communication de la Sureté de wilaya de Mascara a indiqué que ces efforts de répression s’ajoutent aux mesures de sensibilisation destinées aux différents usagers de la route en vue de leur inculquer une culture routière basée sur le respect du code de la route. Dans ce même cadre, les services de la Sûreté de wilaya ont intensifié leurs campagnes de sensibilisation durant l’année 2016 autour de la prévention routière, en profitant des différentes occasions nationales, territoriales et mondiales, et ce en collaboration avec les différents partenaires sociaux en vue d’unifier les efforts.

En effet, 22 campagnes de sensibilisation sur la prévention routières ont eu lieu avec 176 cours théoriques sur le sécurité routière en collaboration avec la direction de l’éducation au profit des écoliers à travers tout le territoire de compétence dont a bénéficié plus de 10.000 élèves.

En outre, 18 cours d’application ont été dispensés au profit des enfants. Enfin, 38 expositions de proximité ont eu lieu au profit des différentes franges de la société en vue de les inciter au respect du code de la route et plus de responsabilité et de conscience, ce qui constitue le seul moyen de réduire à néant les lourdes conséquences des accidents de circulation. A. Ghomchi