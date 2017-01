mouchards de surveillance : La vitesse à l’index

Les bus de transport de voyageurs et les poids lourds auraient dû être équipés de mouchards qui indiqueront, en cas d’accident de la circulation, la vitesse avec laquelle roulait le conducteur. Cette option, prévue l’année dernière, tarde à venir. Rien n’a été fait jusqu'à ce jour, pourtant les accidents impliquant ces deux moyens de transport continuent de faire des dégâts.

Pourtant cette solution pourrait sérieusement dissuader les conducteurs de faire de l’excès de vitesse. Il s'agira en faite, de l'installation dans le véhicule d'un terminal de surveillance de type boîte noire. Il enregistre les informations liées aux déplacements effectués (plages horaires, distances, positionnements), ainsi que certaines données indicatives sur les comportements de conduite, notamment la vitesse. Mieux encore, les chauffeurs de bus et de poids lourds devront obligatoirement réduire leurs temps de conduite, déterminé à 9 heures, et devront marquer une pose de 30 minutes après chaque 9 heures de conduite et ce, dans le but de minimiser le nombre d’accidents de la route.

Environ 300.000 véhicules de transport de marchandise de plus de 3,5 tonnes et 50.000 véhicules de transports de voyageurs devraient en être équipés. Le chronotachigraphe dit «mouchard» est un appareil électronique enregistreur de vitesse, de temps de conduite et d’activité, installé dans un véhicule de transport routier, le total permettra de déterminer avec exactitude le temps de service assuré par le conducteur. Il s’avère en effet selon les rapports établit que la cause de cette série meurtrière d'accident de la route est la fatigue.



Près de 250.000 chauffeurs de bus, sans aucune qualification particulière



Il faut savoir que le parc des poids lourds est vieillissant et que près de 74,5% du parc de camions a plus de 20 ans d'âge, soit 33% pour les autobus, 63,24% pour les tracteurs routiers, et les remorques qui représentent 62,70% et que, elles seules, totalisent 152,870 remorques. Faut-il laisser ou non les camions de plus de 20 ans, voire 30 ans d’âge rouler sur les routes ? Il est intéressant d’engager une réflexion et de statuer définitivement sur le retrait de certains véhicules qui ont dépassé une certaine tranche d’âge.

Dans ce débat sur la cause des accidents de la route, les auto-écoles sont souvent accusées de ne pas assez former les conducteurs ou d’accorder les permis de conduire trop facilement. Il est d’ailleurs enregistré en Algérie près de 250.000 chauffeurs de bus sans aucune qualification particulière. Afin de palier à cela les conducteurs de véhicules de transport de personnes (bus et car) et de marchandises devront passer un brevet professionnel en plus de leur permis de conduire, selon un arrêté publié, le 22 septembre, dans le dernier Journal Officiel.

Ce brevet sera obligatoire pour tout conducteur de véhicule de transport de personnes ou de marchandise 36 mois après la date de publication de l’arrêté dans le Journal Officiel, précise le texte. La durée de la formation initiale de transport de personnes est de quinze jours, pour les deux catégories (personnes et marchandises). L’examen final comporte des épreuves théoriques et pratiques. Les conducteurs ayant suivi avec succès la formation initiale de transport de marchandises, peuvent effectuer une formation spécifique de transport des matières dangereuses, qui se déroule sur neuf jours, précise le texte. Il faut dire que les cars de transports de voyageurs et les camions sont très souvent impliqués dans des accidents mortels.

Souvent, le comportement des chauffeurs de ces catégories de véhicules est mis en cause. Une critique à laquelle Rabah, un chauffeur de bus assurant la navette Ain Defla-Alger répond «qu’un jeune conducteur de transport en commun n’est pas lâché dans la nature directement après avoir eu son permis.

Le jeune conducteur est initié par un chauffeur expérimenté en plus de la formation qu’il reçoit dans une auto-école. Dans un premier temps, le conducteur novice est chargé de garer le bus et de faire de petites distances. Car conduire avec des dizaines de voyageurs à son bord est une lourde charge et un métier qui ne s’improvise pas» ajoute-t-il.

Si la formation des conducteurs ne serait donc pas en cause dans la recrudescence des accidents de poids lourds et de transport en commun, comment expliquer alors le nombre croissant de ces accidents dont les bus sont impliqués ? «Ce n’est pas un manque de connaissance des conducteurs, moi je vois des élèves qui conduisent parfaitement bien à l’auto-école, qui respectent les limitations de vitesse, qui sont dociles avec le maître d’auto-école, tout cela pour avoir leur permis. Puis une fois leur permis en poche, ils deviennent de véritables chauffards» dira Rabah.



Un brevet professionnel obligatoire en plus du permis à partir de cette année



En tout état de cause, les transporteurs des bus et des camions sont tenus de se rapprocher des centres de formation spécialisée pour obtenir le certificat professionnel délivré par le ministère du transport, et ce avant l'expiration du délai fixé à trois ans, valable jusqu'au mois d'avril 2019 conformément à l'arrêté ministériel de 2016. Ce sera la société nationale du transport routier et l'entreprise du transport urbain et suburbain de la wilaya d'Alger qui assureront actuellement la formation, en attendant que d'autres écoles privées obtiennent l'agrément pour encadrer les conducteurs. Par ailleurs, il faut savoir que l'incidence financière des accidents de la route est très importante.

Les coûts directs et indirects sont estimés à 70 milliards de dinars annuellement Les accidents de la route en Algérie causent un nombre élevé de morts, ce qui classe les routes algériennes parmi les plus meurtrières au monde. L'Algérie détient, en effet, le triste privilège d'être dans le peloton de tête des pays où la mortalité par accident de la route est la plus élevée au monde. Ni les campagnes de sensibilisation, ni les mesures coercitives appliquées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi n'ont eu d'incidence positive sur le comportement d'une frange de conducteurs de véhicules, d'où un taux d'accidents inacceptablement élevé et macabre dans ses conséquences. Les statistiques des accidents en Algérie donnent froid dans le dos. Chaque jour, une moyenne de 100 accidents corporels, dus aux accidents de la route, y est enregistrée. On compte en moyenne, 15 personnes tuées et 200 blessés admis aux hôpitaux quotidiennement.

Farida Larbi