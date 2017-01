Coupe d’Algérie : Tirage au sort des quarts et des demi-finales : MCA-JSK, l’affiche des quarts de finale

Hier, a eu lieu le tirage au sort des quarts et des demi-finales de la Coupe d’Algérie de football, au siège de la télévision nationale, sur la Chaîne A3. Cela, en présence des représentants des clubs toujours en lice dans cette compétition, ainsi que celle du président de la commission d’organisation et président de la DNA, Ali Malek. La cérémonie du tirage s’est déroulée en toute simplicité et dans une ambiance bon enfant. Le suspense a atteint son comble entre les dirigeants des clubs présents sur le plateau, au moment où Ali Malek a entamé l’opération du tirage. Un tirage qui profite à l’un des spécialistes en la matière, l’Entente de Sétif, qui aura l’opportunité d’accueillir chez lui l’US Tébessa, cendrillon de l’épreuve reine, qui évolue en Division nationale amateur. Même si la Coupe d’Algérie a pour particularité de réserver souvent des surprises. Tout se décidera sur le terrain. Le choc des quarts de finale, opposera le Mouloudia d’Alger, actuel leader du championnat national, qui recevra, chez lui, l’équipe la plus titrée d’Algérie, la JS Kabylie, qui éprouve cette saison les pires difficultés avec une peu envieuse 14e place au classement. Ce clasico sera suivi par un large public et devrait avoir lieu au stade du 5-Juillet, comme l’a souhaité, Mehdi Aizel, représentant du MCA lors du tirage au sort. Le Doyen part avec les faveurs des pronostics, même si la JSK compte revenir en force lors de la phase retour et qu’elle s’est fixée comme objectif cette saison, la coupe d’Algérie. C’est l’affiche des quarts de finale. Un autre match très attendu, c’est celui qui opposera l’USM Bel-Abbès au Nasr Hussein-Dey. Une opposition des plus difficiles qui se jouera au stade du 24-Février de Bel-Abbès. L’équipe drivée par l’ex-international, Tahar Chérif El Ouazzani, qui marche bien cette saison, aura à cœur d’arracher chez elle et devant son grand public, son billet pour les demi-finales. Ce qui lui ouvrira l’appétit pour espérer aller chercher le trophée au final. En face, une accrocheuse et redoutable formation du NAHD, qui n’est pas du tout disposer à se faire éliminer à ce stade de la compétition. L’empoignade ne manquera certainement pas de piment. Enfin, le Chabab de Bélouizdad recevra au stade du 20-Août-1955 à Alger, le CA Bordj Bou-Arréridj dans une opposition prometteuse, qui drainera à non pas douter un public record. Les quatre affiches seront attendues par les inconditionnels de chaque équipe en course pour remporter Dame coupe. Les quarts de finale se dérouleront les 31 décembre et premier avril.

Pour les demi-finales, le vainqueur du match CRB-CABBA recevra chez lui le vainqueur de la rencontre USMBA-NAHD. Alors que le vainqueur du match MCA-JSK accueillera sur son terrain le vainqueur de la confrontation ESS-UST. Les demi-finales sont programmées pour les journées des 14 et 15 avril prochain.

M.-A. Azzouz



Programme :

Quarts de finale : 31 décembre et 1er avril

1-ESS - US Tébessa

2-USMBA - NAHD

3-MCA - JSK

4-CRB - CABBA



Demi-finales : 14 et 15 avril

Vianqueur 4 – Vainqueur 2

Vainqueur 3 - Vainqueur 1