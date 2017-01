2es journées du centre anticancéreux d’Annaba : La RCP, une exigence dans le traitement

La Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) qui représente le quatrième axe du Plan national Anti-Cancer 2015/2019, a été au menu des deuxièmes journées du centre Anti-Cancer de Annaba tenues samedi et dimanche avec la participation de près de 300 praticiens de différentes spécialités médicales. Destinée à optimiser la qualité des soins en cancérologie, cette RCP regroupe une dizaine de spécialistes qui ont la mission de proposer un traitement global au patient à partir des diagnostics de chacun d’eux. Intervenant dans ce cadre, le professeur Messaoud Zitouni, coordinateur national du plan cancer, a estimé que « cette méthode, c'est-à-dire la RCP, est très efficace et permet de diminuer le taux de mortalité due à cette maladie redoutable », regrettant que la méthode en question soit très en retard en Algérie par rapport aux pays développés. Les RCP sont devenues une exigence de la part des professionnels de la santé, a-t-il souligné, avant de demander à instituer cette méthode de travail dans les centres anti-cancer.

Ces deuxièmes journées ont été l’occasion d’annoncer l’ouverture en 2017 d’un service de médecine nucléaire. Pour le chef de service de radiothérapie du CAC de Annaba, le Pr Hanane Djedi, toute la population de l’est du pays, souffrant de cancer, est concernée par ce service. Deux ateliers ont marqué les travaux de ces deuxièmes journées en plus d’une vingtaine de séances plénières. Les travaux ont concerné les soins ambulatoires par rapport aux soins à domicile ainsi que la qualité de vie du patient et du soignant. Ces deuxièmes ont été organisées par le CHU de Annaba en collaboration avec la Société Algérienne d’Oncologie Médicale et la faculté de médecine de l’université Badji-Mokhtar.

B. Guetmi