Encadrement touristique : Former pour couvrir le déficit

Le ministre de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelouahab Nouri, a affirmé, hier à Biskra, que les capacités de formation disponibles sont mobilisées pour couvrir le déficit en encadrement touristique.

Les capacités de formation offertes par l’enseignement supérieur, la formation professionnelle et le secteur touristique sont mobilisées afin de former le personnel compétent pour encadrer les structures touristiques, a souligné le ministre dans une conférence de presse, animée en marge d’une visite dans cette wilaya.

«Il existe des conventions pour la formation, le recyclage et la formation spécialisée des ressources humaines du secteur à l’étranger», a ajouté M. Nouri.

Le ministre a, dans la même optique, souligné que la réalisation des structures touristiques est primordiale et la formation des cadres et personnels appelés à assurer la gestion avec compétence est nécessaire.

La faiblesse des services touristiques, imputée souvent à l’absence d’une main-d’œuvre qualifiée, est «une vérité qu’il ne faut pas éluder», a ajouté le ministre, estimant que le tourisme «est un secteur sensible qui a besoin de travailleurs qualifiés et compétents». Le secteur a bénéficié de l’inscription de 1.580 projets d’investissement à travers le pays, dont 580 en phase de réalisation finale, a rappelé le ministre, estimant que cela traduit l’intérêt accordé au secteur. Il a également fait état d’opérations de requalification de plus 70 établissements hôteliers à travers le pays pour plus de 70 milliards DA, indiquant que la plupart de ces projets ont démarré. M. Nouri a également attribué les difficultés que rencontrent certains de ces projets à «l’incapacité des cadres à gérer un tel volume d’investissements», assurant que ce dossier jouit d’un grand intérêt au regard des grands services assurés par ces établissements.

Le ministre a inauguré le nouveau siège de la direction locale du tourisme et de l’artisanat et inspecté un complexe thermal, le village touristique «Jardin des Ziban», ainsi que le mausolée et la mosquée Okba Ibn Nafi’ dans la ville éponyme. Le ministre devait également inspecter l’hôtel des Ziban et le projet de modernisation du complexe thermal Hammam Essalihine au chef-lieu de wilaya. (APS)