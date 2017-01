Droits de l’homme, M. Ksentini : « Le rapport 2016 remis avant la fin du mois au Chef de l’État »

Le rapport 2016 sur la situation des droits de l’homme en Algérie sera remis, à la fin de ce mois, au Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. «Ce rapport est actuellement en phase de finalisation et il sera remis au Chef de l’État dans un délai ne dépassant pas la fin de ce mois», a fait savoir, hier, Me Farouk Ksentini, président de la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’homme (Cncppdh).

Dans une déclaration à El Moudjahid, notre interlocuteur révèle les grandes lignes du contenu de ce rapport où, dit-il, la révision de la Constitution ressort comme un fait majeur en termes de consécration réalisée, non pas en matière de promotion des droits de l’homme uniquement, mais également en termes de valorisation des acquis politiques et de consolidation de l’ancrage d’un État de droit. «Le chapitre lié à la révision constitutionnelle occupe une place privilégiée dans le rapport 2016 des droits de l’homme», appui encore Me Ksentini, faisant comprendre ainsi qu’il sera assurément question dans ce document d’un rappel explicite des principaux amendements novateurs introduits dans le cadre de la révision de la loi fondamentale du pays, initiée par le Président de la République. C’est là une démarche qui a consacré, de façon irréversible, un véritable tournant et un saut qualitatif autant dans la perception que dans la structuration des droits politiques, économiques et sociaux de la République, au bénéfice de son peuple et du renforcement des libertés individuelles et collectives.

Le socle démocratique et républicain étant manifestement réaffirmé à travers cette nouvelle Constitution, tout comme le sont les normes universelles de citoyenneté et de pratique de la démocratie, le contenu de la nouvelle loi fondamentale a été, en outre, largement salué à l’international.

En effet, pour la qualité des amendements, résolument inscrits sur la voie de la modernité, l’Algérie a été officiellement félicitée y compris par les USA et l’Allemagne pour sa nouvelle loi fondamentale considérée comme la réalisation phare au plan politique durant l’année écoulée. Sur un autre volet, et pour revenir au rapport 2016 de la Cncppdh, qui traitera dans son contenu «des efforts et des évolutions importantes enregistrées dans le système éducatif, ainsi que des efforts de modernisation soutenus et toujours en cours dans le secteur de la justice», Me Ksentini indiqué qu’«il s’agit là d’évolutions remarquables». En effet, la réforme de la justice, également initiée et engagée sous les auspices du Président de la République, s’est traduite, notamment, par une adaptation optimisée de ce secteur à l’ère des nouvelles technologies d’information et de communication dans le seul but d’améliorer la prestation du secteur au profit des justiciables.

Quant à l’école algérienne, elle est résolument inscrite sous le sceau de la modernité, tout en s’assurant de la promotion de l’identité nationale dans toute sa dimension. Au volet socioéconomique, le rapport 2016 sur les droits de l’homme en Algérie évoque aussi, selon Me Ksentini, les principaux objectifs de la loi de finances 2017, non sans mettre l’accent sur la volonté des autorités de préserver au mieux le pouvoir d’achat des Algériens, fera également comprendre Me Ksentini.



Conseil national des droits de l’homme : désignation en cours de ses 38 membres



À une question en rapport avec le processus de mise en place du Conseil national des droits de l’homme, Me Ksentini répondra qu’il est en phase de désignation de ces 38 membres.

Il est question, à ce propos, de quatre personnalités nationales nommées par le Président de la République, deux représentants du Parlement, dix membres dont cinq femmes issus des organisations associatives les plus actives, huit représentants de syndicats dont 5 femmes, deux experts algériens auprès des institutions de défense des droits de l’homme régionales et internationales, un membre du Haut conseil islamique, un représentant du Haut-Commissariat à l’amazighité et un autre du Haut conseil de la langue arabe, un membre du Conseil national de la femme et de la famille, ainsi qu’un autre du Croissant-Rouge algérien, le médiateur de la République chargé de l’enfance, un représentant du Conseil national de la jeunesse et, enfin, deux professeurs universitaires spécialistes des questions des droits de l’homme.

Il est attendu aussi que cette liste de membres du Conseil national des droits de l’homme fera l’objet d’un examen puis d’une validation de la part d’une commission composée par le premier président de la Cour suprême et les présidents du conseil d’État, de la Cour des comptes et du CNES.

Le but de cet examen obéit à l’idée de s’assurer que la composition du Conseil national des droits de l’homme est fondée sur le principe du pluralisme sociologique et institutionnel, ainsi que de la présentation de la femme. Les membres du Conseil national des droits de l’homme sont désignés, rappelle-t-on, en vertu de leur compétence, intégrité et engagement pour la défense des droits de l’homme.

