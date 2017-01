A la suite du décès de M. Mario Soares : Le président Bouteflika présente ses condoléances à son homologue portugais : « Un ami et un fervent défenseur des causes justes »

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de condoléances à son homologue portugais, Marcela Rebelo de Sousa, suite au décès de l'ancien président du Portugal, Mario Soares, survenu samedi à l'âge de 92 ans. *

«C’est avec une profonde émotion et une grande affliction que j'ai appris la triste nouvelle de la disparition de feu Mario Soares, ancien président de la République portugaise», a écrit le Chef de l'État dans son message. «Avec sa disparition, le Portugal perd un grand homme politique et une figure emblématique, qui a consacré sa vie au service de son pays, dont il incarne la lutte pour la liberté, la démocratie et la dignité humaine», a souligné le Président de la République. Le Président Bouteflika a noté que «l'Algérie perd, en la personne de Mario Soares, un ami et un fervent défenseur des causes justes, qui a contribué au processus de décolonisation des colonies en Afrique, forçant le respect de la Communauté internationale et marquant de son empreinte l'histoire du Portugal». «Je tiens, en cette douloureuse circonstance, à vous adresser, et à travers vous, à la famille et aux proches du défunt, au nom du peuple et du gouvernement algériens, ainsi qu'en mon nom personnel, nos condoléances les plus attristées et nos sentiments de profonde sympathie», a écrit le Président Bouteflika.