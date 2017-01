MDN : Vingt casemates et trois bombes artisanales détruites à Aïn Defla

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'ANP a découvert et détruit, le 7 janvier 2017, vingt casemates pour terroristes, un canon et trois bombes de fabrication artisanale à Aïn Defla (1re Région militaire)», note un communiqué du MDN. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP «a intercepté, à Béchar (3e Région militaire), un narcotrafiquant à bord d'un véhicule tout-terrain chargé de quatre quintaux de kif traité». De même, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont saisi à Tlemcen (2e Région militaire), une autre quantité s'élevant à 46,4 kilogrammes». D'autre part, des détachements de l'ANP «ont appréhendé à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam (6e Région militaire), onze contrebandiers et saisi trois véhicules tout-terrain, des outils de détonation, cinq détecteurs de métaux, deux marteaux-piqueurs et 1.500 litres de carburants».



Une cache d’armes et de munitions découverte à Tin Zaouatine



«Lors d’une patrouille menée près de Tin Zaouatine/ 6° RM, un détachement combiné de l’ANP a découvert, hier 7 janvier 2017, une cache d’armes (22 pièces) et de munitions», a précisé un communiqué du MDN. «Il s'agit d'un mortier de calibre 60 mm , de deux mitrailleuses de calibre (12,7) mm, d'une mitrailleuse de type PKT, d'un fusil mitrailleur (FMPK), de neuf pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov, de quatre fusils semi-automatiques de type Simonov, de quatre fusils à répétition, ainsi que d’une importante quantité de munitions de différents calibres», a ajouté la même source.