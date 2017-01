Commentaire : L’heure de vérité

Si, sur le plan économique, l’année 2017 sera celle de la confirmation sur le terrain du nouveau modèle de croissance, sur le plan politique, elle sera celle des partis et de la confirmation de leurs engagement et ancrage au sein de la société. Les échéances électorales qui s’annoncent placent, de fait, la classe et le personnel politique devant des défis, certes connus (notre pays n’en est pas à sa première consultation populaire), mais, en même temps, inédits, puisque ces rendez-vous se feront dans le cadre de la Constitution révisée. Un volet, et non des moindres, qui concerne au premier chef ces élections, a trait à la Haute Instance indépendante de surveillance des élections, dont le Président de la République vient de signer le décret d’installation de ses membres. L’Administration ne sera impliquée que par la préparation matérielle des élections. On comprend, alors, pourquoi M. Bedoui a affirmé que 2017 sera celle des défis pour la concrétisation des valeurs et principes prévus au titre de la révision constitutionnelle. Revendiquée de façon récurrente par le personnel politique toutes obédiences confondues, rendue possible suite à la révision de la Constitution, la Haute Instance de surveillance des élections se caractérise par sa neutralité, sa totale indépendance, ainsi que les conditions que doivent remplir ses membres, étant entendu qu’ils doivent représenter toutes les wilayas, ainsi que notre communauté établie à l’étranger. Par ses prérogatives et missions, cette institution, dont les mécanismes garantissent des élections transparentes, un traitement équitable entre candidats et partis, et leur présence active à toutes les étapes de l’opération électorale, permettra aussi, par ricochet, l’évaluation de l’ancrage réel des partis politiques. Car, en définitive, le jour du scrutin, deux paramètres seront déterminants : la crédibilité des candidats, et la pertinence du programme qu’ils portent. L’Administration, accusée de tous les maux, ne sera pas, cette fois, le bouc émissaire pour justifier l’échec des uns, voire leur déroute et la victoire des autres. Encore faut-il que les partis et les personnalités qui ont l’ambition «de parler au nom des autres» aient le courage de confronter sur le terrain leurs idées et de s’en remettre à la loi du nombre, le jour du scrutin. L’année en cours annonce donc des rendez-vous majeurs qui vont déterminer la position sur l’échiquier politique de ceux et celles qui affichent l’ambition d’incarner une partie du corps social. Une reconfiguration qu’anticipent des formations qui multiplient les contacts pour nouer des alliances qu’elles espèrent peser le jour du scrutin. Un poids réel, à l’aune du score électoral, lors du renouvellement des Assemblées locales et législatives. Deux dates qu’aucun parti politique ne se doit de rater, sinon quelle utilité aux gesticulations et aux déclarations-spectacle, si leur auteur est démissionnaire sur le terrain ? On comprend alors pourquoi l’écrasante majorité des formations a décidé «d’aller au charbon» pour prouver son ancrage. Plus de soixante partis politiques sont agréés. La structuration du paysage politique entre ce que certains nomment le courant islamiste, le courant nationaliste et le courant laïc n’a pas encore atteint sa pleine maturité, pour voir émerger deux ou trois courants majeurs aux bases idéologiques distinctes. Pour l’instant, c’est en prévision de rendez-vous électoraux, une épreuve qui s’impose à l’ensemble de la classe politique, qu’on assiste a des alliances (certaines forcées) ou tout simplement à des choix pragmatiques de listes communes. Ceux qui brandissent un étendard politique et refuseront d’aller à la vérité des urnes n’auront d’autres choix que de rester à quai, et de commenter «en touristes» l’Algérie en marche.

Mohamed Koursi