Formation des conducteurs professionnels : La police sur le terrain

Dans la wilaya de Sétif et en application des instructions de le direction générale, les services de la sûreté de la wilaya s’investissent dans la formation et la sensibilisation des conducteurs professionnels à l’effet de contenir et de juguler ce phénomène des accidents de la route qui n’est hélas pas sans se traduire encore sur nos routes par des drames.

En décidant de regrouper, ces jours derniers à la maison de la Culture, des conducteurs de bus de différentes entreprises, des chauffeurs de taxi et d’autres adeptes du volant, les services de la sûreté de wilaya, s’ils ont tenu à mettre le doigt sur un phénomène qui appelle plus que jamais à davantage de conscience et de sagesse sur nos routes, n’ont pas manqué de saisir cette opportunité pour dire les choses par leur nom et, chiffres à l’appui, agir sur la fibre sensible de tous ceux qui ont à charge de préserver des vies.

À cet effet, la rencontre organisée par la police, à la fin de la semaine dernière à la maison de la Culture Houari-Boumediene, et qui a regroupé les représentants des différents secteurs dont ceux des entreprises de voyageurs, des transports urbains, du bureau de wilaya de l’Organisation nationale des transporteurs algériens et du Syndicat des taxis, était importante à plus d’un titre et avait d’autant plus de mérite qu’elle a été marquée par diverses interventions de secteurs directement impliqués, à l’instar de ceux de la direction des transports, de la Protection civile, des affaires religieuses et de l’université Mohamed-Lamine-Debaghine Sétif-2.

Dans son intervention, le contrôleur de police Akhrib Mohamed, chef de la sûreté de wilaya, soulignera l’impact d’une telle rencontre pour une plus grande maîtrise de ce phénomène et la complémentarité qui doit prévaloir dans une telle action de formation. Une journée, dira-t-il, qui vient en application des instructions de la direction générale, et qui devrait tendre à plus de respect du code de la route et des règles de prévention par les conducteurs.

Tour à tour, le représentant du secteur des transports se penchera sur le volet réglementaire régissant la fonction de transporteur et les nouvelles dispositions introduites dans ce domaine au moment où les représentants de la Protection civile, des affaires religieuses et de l’université apporteront également leur contribution à cette journée, à l’issue de laquelle le chef de service de la sécurité publique de la sûreté de wilaya présentera, chiffres à l’appui, les efforts consentis sur le terrain et rassurera les conducteurs professionnels, sachant que cette frange n’est impliquée que dans 62 accidents de la route sur les 816 durant l’année 2016.

F. Zoghbi