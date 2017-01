Le directeur des transports du ministère des Travaux publics et des Transports à la radio nationale : Pas d’augmentation des tarifs des bus

Le directeur des transports du ministère des Travaux publics et des Transports, M. Mustapha Nassib, a souligné hier que, contrairement à ce qui est rapporté, il n’y aura aucune augmentation des tarifs des transports par autobus assurés par les opérateurs privés.

M. Mustapha Nassib est catégorique : «L’augmentation des tarifs sera exclue, comme l’a bien déclaré le ministre des Travaux publics et des Transports.» Ce cadre s’exprimait sur les ondes de la Chaîne III de la radio nationale. Il a signalé que la rencontre devant regrouper, hier, les syndicats des transporteurs et des cadres du ministère avait notamment pour objectif d’examiner les mesures à même de permettre à ces opérateurs «d’absorber» les répercussions de l’augmentation des prix des carburants décidée au titre de la loi de finances 2017. Il affirme : «On va trouver d’autres mesures pour encourager les transporteurs et les aider à absorber cette augmentation des tarifs de carburant. Il y aura donc des séances pour examiner toutes les solutions préconisées pour préserver le pouvoir d’achat des voyageurs, d’une part, et, d’autre part, préserver également les droits des opérateurs qui assurent le transport.» Il est revenu, par ailleurs, sur l’avancement de nombre de chantiers, à l’exemple de ceux des chemins de fer, de l'aérien et du métro, en particulier. Mettant l’accent sur le fait que le secteur des transports constitue le moteur du développement économique, il mettra en relief l’existence de plusieurs programmes pour moderniser et développer le secteur à travers tous ces modes. Cela dit, le chemin de fer est-il l’option à privilégier aujourd’hui ? En réponse à cette question, le représentant du ministère des Transports rappellera, de prime abord, que beaucoup d’efforts ont été consentis en vue de développer le chemin de fer. Il s’attardera notamment sur le plan national de développement, lequel plan a été entamé durant les deux programmes quinquennaux. M. Mustapha Nassib relève que ce dernier a permis, en fait, de porter le réseau de 1.800 km, en 1999, à 4.000 km, présentement. Il ajoute également que pas moins de 2.000 km de voies sont en chantier dans diverses régions et que 6.500 autres sont en cours d’études. D’autre part, et au sujet de la ligne des Hauts Plateaux, reliant Tébessa à Sidi Bel-Abbès, ce responsable fera remarquer que certains tronçons sont déjà entrés en exploitation et que d’autres le seront dans le courant de cette année. Ces infrastructures réalisées, au titre des deux derniers programmes quinquennaux, coûtent la bagatelle de 25 milliards de dollars. Ce chiffre inclut également «les programmes qui sont en cours de réalisation», a-t-il précisé.

Il faut dire que beaucoup de questions ont été évoquées lors de cette émission où l’évolution des transports a été évoquée sous ses divers segments, notamment l’aérien. À propos de l’évolution de ce secteur, l’intervenant a rappelé que les acquisitions réalisées par la compagnie Air Algérie lui permettent, aujourd’hui, de «disposer d’une flotte de 59 aéronefs lesquels, en dehors du transport de voyageurs, vont contribuer à renforcer celui du fret».



Création prochaine d’une ligne-pilote d’autobus à haut niveau de service



Remarque importante à retenir, enfin, le directeur des transports du ministère des Travaux publics et des Transports annonce la création, dans le côté est d’Alger, d’une ligne pilote d’autobus «à haut niveau de service», circulant sur une voie qui leur sera spécialement réservée. Par ailleurs, l’intervenant réitère qu’il y aura également au niveau de la capitale l’extension du métro. «À la fin de l’année 2017, on va recevoir deux autres extensions du métro, en direction d’Aïn Naâdja et de la Place des Martyrs.» Aussi et dans le souci d’optimiser la gestion de la circulation routière au niveau de la capitale, l’invité de la rédaction évoque le projet de création d’un «centre de régulation de la circulation routière». Les études sont finalisées, et c’est à partir de cette année qu’il sera procédé à l’installation des équipements au niveau des carrefours d’Alger pour gérer la circulation d’une manière intelligente par un système de télésurveillance et un poste de commande centralisé. La circulation sera ainsi gérée instantanément par des opérateurs et des techniciens spécialisés. Ceci concerne la gestion de la circulation au niveau de la capitale. Pour ce qui est des autres régions du pays, un plan national de transport est prévu pour améliorer la circulation dans chaque wilaya.

Soraya Guemmouri