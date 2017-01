Transport ferroviaire à Laghouat : Trois opérations projetées

Trois opérations susceptibles de renforcer le réseau de transport ferroviaire sont projetées sur le territoire de la wilaya de Laghouat, a-t-on appris, hier, auprès de la direction locale du secteur. Il s'agit d'études en cours relatives à la réalisation d'une nouvelle voie ferrée entre les wilayas de Djelfa et El-Bayadh via Aflou (Laghouat), et d’une autre reliant celles de Laghouat et Ghardaïa, a-t-on précisé.

Parmi ces opérations qui visent à donner une nouvelle dynamique au développement socioéconomique dans la région, notamment en matière de mobilité (transport de personnes et de marchandises), figure le projet de la ligne Djelfa-Laghouat (108 km), dont les travaux, confiés à l'entreprise Cosider, ont enregistré un avancement «notable», a-t-on fait savoir.

Livrable avant la fin de l'année en cours, cette dernière opération, inscrite dans le cadre du programme quinquennal de développement (2010-2014), porte également sur la réalisation d'une gare de voyageurs et d’une autre de marchandises, en plus d’ouvrages d'art et de dalots sur le tracé de cette future ligne, a-t-on signalé. Cette ligne fait partie de la boucle sud-est, au départ de la wilaya d’Aïn Defla et appelée à traverser les régions de Médéa, Djelfa, Laghouat, Ghardaïa, Ouargla, Hassi-Messaoud, Touggourt et de Biskra, selon les données de la direction des transports.