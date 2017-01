Prévention des accidents de la circulation : Une affaire de conscience collective

Les deux ministres des Transports et des Travaux Publics, et de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Boudjemaâ Talaï et Abdelmalek Boudiaf, ont affirmé, à Boussaâda (M’sila), que la prévention des accidents de la circulation est une affaire de conscience collective qui concerne à la fois les citoyens et les pouvoirs publics.

Venu avec Abdelmalek Boudiaf présenter ses condoléances aux proches des victimes de l’accident de la circulation survenu, samedi dernier, tôt le matin, à Oultam, et s’enquérir de l’état des blessés à l’hôpital Bachir-Rezig, M. Telaï a indiqué que l’arsenal juridique et règlementaire mis en place pour protéger les usagers des routes restera «insuffisant sans une prise de conscience collective qui amènerait les voyageurs à prévenir le conducteur en cas d’excès de vitesse». Le ministre des Transports a relevé que l’enquête sur l’accident de samedi à Oultam est en cours et, en fonction de ses résultats, les responsabilités seront définies et des mesures, y compris de sanction, seront décidées s’il s’avérait que l’autocar ne comptait pas un second chauffeur, conformément aux dispositions légales relatives aux autocars des longs trajets.

M. Telaï a rappelé que les sanctions prévues par le code de la route amendé, qui entrera en vigueur dès son adoption par le Conseil de la nation, incluent des mesures coercitives contre les transporteurs et conducteurs qui ne respectent pas les dispositions de ce code. Il a également souligné que les efforts déployés sur le terrain durant 2016 ont permis de réduire à 3.900 le nombre des morts dans les accidents de la circulation contre 4.700 en 2015.

M. Boudiaf a, de son côté, salué les efforts du staff médical et paramédical de l’hôpital Bachir-Rezig de Boussaâda, qui a pris en charge les 12 victimes de cet accident, dont trois ont pu quitter l’hôpital. Il a également affirmé que la prise en charge chirurgicale a été assurée par l’établissement à toutes les victimes dont aucune n’a été évacuée vers d’autres structures.

Ceci montre, a ajouté le ministre de la Santé, l’effort déployé par l’État pour soutenir la santé à travers toutes les wilayas et la dotation des structures sanitaires en équipements médicaux et en encadrement qualifié.

Le renversement de l’autocar desservant la ligne Alger-Biskra, survenu tôt le matin samedi dans la commune d’Oultam (M’sila) sur la RN-46, avait fait dix morts dont cinq femmes et deux enfants, ainsi que douze blessés dont quatre en état jugé «critique». (APS)