Ryad Mahrez reçoit les félicitations du Chef de l’Etat pour son sacre africain : Une source de fierté

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a félicité hier l’international algérien, Ryad Mahrez, sacré meilleur joueur africain 2016, lors de la cérémonie de remise des trophées de la Confédération africaine de football Glo-CAF Awards, organisée jeudi soir dans la capitale nigériane Abuja. «C’est avec intérêt et fierté que j’ai suivi, ainsi que tous les Algériens, férus de football, votre victoire méritée et votre couronnement attendu en tant que meilleur joueur africain 2016, sacre dont les Algériens s’enorgueilleront longtemps», a écrit le Président de la République, dans son message à Mahrez. «Votre sacre, qui est un honneur pour votre patrie, est une reconnaissance de la distinction de nos jeunes dans divers domaines et une récompense pour votre art de jeu, votre discipline et votre assiduité», a indiqué le Chef de l’État, ajoutant à l’adresse du joueur : «Ce sacre sera incontestablement une motivation pour persévérer dans vos efforts et briller davantage.» «En mon nom personnel et au nom de tous les Algériens, que vous avez rendus heureux, je vous remercie et vous félicite et à travers vous, tous les sportifs algériens en vous assurant tous de mon soutien et de mes encouragements continus pour vos efforts et pour les exploits que vous offrez, à chaque occasion sportive, à votre pays», poursuit le Président de la République. «À chaque compétition nationale, régionale ou internationale, les regards de votre peuple sont rivés sur vous et ses espoirs fondés sur vous, car chaque succès que vous remportez est un succès pour lui, et chaque victoire que vous obtenez est une source de fierté pour lui. Persévérez et tâchez de donner le meilleur de vous-même», a conclu le Président Bouteflika. L’international algérien Riyad Mahrez (26 ans) a été sacré meilleur joueur africain 2016, après avoir été sacré meilleur joueur du championnat d’Angleterre de football pour la saison 2015-2016, pour sa grande contribution au titre historique de Premier League avec son club Leicester City. Le joueur des Verts a obtenu 361 voix, contre 313 voix pour le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund). Trois joueurs étaient en lice pour ce sacre africain : Ryad Mahrez (Algérie), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon) et le Sénégalais Sadio Mané (Liverpool/Angleterre). (APS)