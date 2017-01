Loi sur la retraite : L’Intersyndicale compte se remobiliser

Regroupés en une intersyndicale composée de 14 organisations issues de différents secteurs de la Fonction publique, dont l'éducation nationale, la santé, la formation professionnelle et l'enseignement professionnels, et les collectivités locales, les syndicats autonomes ne comptent pas lâcher du lest ! C’est en tout cas ce qui ressort du dernier conclave, tenu ce samedi, et à l’issue duquel, il a été mis l’accent plus particulièrement sur la nécessité de rester « mobilisés ». Et surtout, il a été annoncé l’organisation d'un rassemblement national dont la date et le lieu seront fixés lors d'une réunion prévue le 4 février prochain. Bien entendu, la question de la loi sur la retraite a été sur toutes les lèvres des représentants des travailleurs. Et à cet effet, l’intersyndicale a vivement critiqué son adoption, par les deux chambres du Parlement

À cette occasion, un refus catégorique des nouvelles dispositions introduites dans la loi sur la retraite a été réitéré.

Il est bon de rappeler que l’intersyndicale opte depuis quelques mois pour des grèves cycliques d’une durée de trois jours en signe de mécontentement des mesures prises par le gouvernement, dont justement celles liées à la loi relative à la suppression de la retraite sans condition d'âge. N’écartant pas de durcir le ton, les syndicats autonomes ont en effet menacé à plusieurs reprises de recourir à des débrayages illimités si le statu quo persiste même si nombreux au sein même de cette intersyndicale ne souhaitent pas en arriver là et comptent sur le dialogue. Pour revenir à la loi sur la retraite, celle-ci a été adoptée à la majorité par les deux chambres parlementaires. Elle a été cependant amendée par une disposition décidée par le Président de la République et portant sur le maintien du départ à la retraite après 32 ans de service pour une certaine catégorie de travailleurs. Il s’agit d’une mesure transitoire permettant aux personnes ayant atteint l’âge de 58 ans et cumulant 32 ans de service de partir à la retraite en 2017 et permettant aux personnes âgées de 59 ans et cumulant 32 ans de service de bénéficier de la retraite en 2018.

S. A. M.