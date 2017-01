Programmes scolaires : Rattraper le retard

Le ministère de l’Éducation nationale semble décidé à rattraper le retard en matière d’achèvement du programme scolaire, enregistré durant le premier trimestre de cette année.

Selon l’inspecteur général de la pédagogie au ministère de l’Education nationale, Saïd Bensalem, des instructions fermes ont été données aux inspecteurs de l’éducation afin d’accompagner les enseignants dans le but d’achever le programme scolaire.

Ce responsable qui s’exprimait sur les ondes de la Chaîne Une de la radio nationale, a fait savoir que les résultats du premier trimestre sont presque les mêmes que ceux enregistrés lors du premier trimestre de l’année écoulée.

« De meilleurs résultats ont été notés dans certains établissements scolaires alors que d’autres établissements ont enregistré des résultats modestes à cause des perturbations dues aux mouvements de grève d’une part et l’absentéisme de certains enseignants d’autre part », a-t-il expliqué.

Le même responsable a rappelé les propos de la ministre de l’Education nationale, qui a souligné l’importance d’une « gestion de proximité » des établissements scolaire et de la scolarisation des élèves, qui doivent être pris en charge afin d’éviter d’éventuelles déficiences d’apprentissage chez les élèves.

Il a été décidé également d’achever tout le programme prévu pour le premier trimestre, lors de la conférence nationale présidée par la ministre jeudi dernier.



Projet d’évaluation des programmes de la deuxième génération



Evoquant par ailleurs, les nouveaux programmes de la deuxième génération qui ont été adoptés aux classes de première et deuxième année primaire et première année moyenne, M. Bensalem, a fait état de l’existence d’un projet d’évaluation pédagogique qui sera présenté au courant du mois de février à tous les acteurs de l’éducation nationale afin de se concerter sur les moyens de son enrichissement. Une conférence nationale sera tenue par la suite pour définir une feuille de route pour la mise en place de ce projet basé sur l’évaluation efficace des compétences et capacités de l’élève, afin que ce dernier puisse admettre ces nouveaux programmes. L’inspecteur général de la pédagogie a fait savoir également, qu’à partir de l’année prochaine, il sera procédé à la mise en place des programmes de la deuxième génération dans sa deuxième phase qui concerne les classes des troisième et quatrième années primaires et des deuxième et troisième années moyennes. Il précisera qu’une commission a été installée au niveau de l’institut national de recherche en éducation pour contrôler les publications et les manuels scolaires afin d’éviter tout incident indésirable.



Le concours de recrutement 2017 sera organisé en mai prochain



Amené à s’exprimer au sujet du concours de recrutement des enseignants pour la nouvelle année 2017, M. Bensalem a précisé que ce concours sera organisé le mois de mai prochain. Il a ajouté également qu’il sera procédé au recours à la plateforme numérique des listes d’attente, puisqu’il y aura une opération de recrutement direct des enseignants dans certains postes vacants à savoir les matières des mathématiques et physique. Il faut rappeler que le secteur de l’éducation nationale, se doit de combler le déficit en encadrement des établissements d’enseignement, une situation créée par le départ à la retraite de plus de 41.000 instituteurs, professeurs et autres pédagogues. Bien que beaucoup, parmi ces derniers, aient été remplacés, il est prévu d’organiser une nouvelle opération de recrutement d’environ 5.000 enseignants, vers fin avril ou au début du mois de mai de l’année en cours.

Salima Ettouahria