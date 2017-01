Certificats de conformité : Délivrables par le Centre de contrôle de la qualité

Le Centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (Cacqe) est désormais chargé par le ministère du Commerce de délivrer les certificats de conformité pour les produits de consommation destinés à l’exportation, apprend-on auprès de cet organisme public. Cette mesure, qui concerne les produits alimentaires et cosmétiques, vise essentiellement à faciliter les opérations d’exportations hors hydrocarbures. «Dans le but de renforcer la présence de l’Algérie sur les marchés mondiaux et dans le cadre de la stratégie nationale de développement et de promotion des exportations hors hydrocarbures, le Cacqe a mis en place une procédure pour délivrer les certificats de conformité aux opérateurs économiques», souligne ce centre. Ainsi, les opérateurs voulant obtenir ce certificat doivent adresser une demande au Cacqe en mentionnant des informations comme la date de fabrication et de péremption, les quantités à exporter et le pays destinataire. Les opérateurs doivent aussi présenter la réglementation du pays destinataire et la fiche technique du produit. Cette demande sera ensuite transmise à la direction générale du Cacqe et à la direction du commerce de la wilaya territorialement compétente pour procéder aux prélèvements et établir un certificat de conformité.