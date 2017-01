Somalie : Un haut responsable d'Al-Shebab arrêté

La Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM) et les troupes somaliennes ont arrêté un commandant d'Al-Shebab lors d'une opération à Wanlaweyn, en Somalie, a annoncé la Mission samedi. Selon l'AMISOM, les forces spéciales de la Somalie soutenues par les troupes de l'UA ont confronté les militants insurgés dans un combat féroce lors duquel un commandant a été arrêté, qui fait l'objet d'une interrogation sur une série d'attaques terroristes dans la région. L'AMISOM a indiqué que ses forces poursuivraient les insurgés qui sont derrière une série d'attaques terroristes dans ce pays de la Corne de l'Afrique. Les militants d'Al-Shebab ont récemment intensifié leurs attaques contre l'AMISOM et les forces somaliennes en Somalie, lesquelles ont entraîné la perte de plusieurs villes qu'ils ont contrôlées pendant une courte durée. Les forces de l'AMISOM et de la Somalie ont également renforcé leurs raids dans le pays, tuant plusieurs militants du groupe.



4 morts et 12 blessés dans une attaque à la grenade à Mogadiscio



Au moins quatre personnes ont été tuées et 12 autres blessées dans une attaque à la grenade contre un restaurant de la capitale somalienne Mogadiscio, ont rapporté dimanche des médias. «L'attaque est survenue samedi soir lorsque des assaillants ont jeté deux grenades sur un restaurant du district de Hodan, dans la région de Banadir», a indiqué une source sécuritaire, citée par les médias. «Quatre personnes ont été tuées et douze autres blessées. Des responsables du gouvernement figurent parmi les blessés», a-t-on précisé.

Le restaurant est fréquenté par de nombreuses personnalités politiques et de nombreuses personnes se trouvaient à l'intérieur au moment de l'attaque. Mogadiscio a été récemment le théâtre d'une série d'attentats, en majorité revendiqué par le groupe armé somalien «shebab». (APS)