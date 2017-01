Turquie : Arrestation de deux présumés kamikazes du PKK

Deux présumés kamikazes et trois autres membres du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK, interdit en Turquie) ont été arrêtés alors qu'ils s'apprêtaient à entrer en Turquie en provenance de Syrie, rapporte dimanche la presse locale. Selon les autorités turques, les deux présumés kamikazes, interpellés dans la province de Sanliurfa (Sud-est), ont été formés dans les camps de Ras Al Ayn (province syrienne d'Al Hasakah), sous contrôle du parti de l'union démocratique (PYD, considéré par Ankara comme l'aile syrienne du PKK). Les suspects kamikazes devaient commettre des attentats-suicides à Istanbul et Ceylanpinar, un district de Sanliurfa, selon la même source. La Turquie a été secouée par plusieurs attaques attribuées au PKK et au groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (Daech/EI) notamment la plus sanglante, un double attentat-suicide, qui avait fait, en octobre 2015, 103 tués devant la gare centrale d'Ankara. En décembre dernier, un double attentat-suicide par voiture piégée et un kamikaze près du stade de Besiktas à Istanbul avait fait 46 tués dont 36 agents de la police anti émeute. Quelques jours plus tard, un autre attentat-suicide à la voiture piégée près du campus de l'université Erciyes dans la province de Kayseri (centre) avait fait 13 tués parmi des soldats. Ces deux attaques ont été revendiquées par les «Faucons de la liberté du Kurdistan» (TAK), groupe dissident de la rébellion du PKK. Plus de 8.000 rebelles ont été tués ou capturés, depuis juillet 2015, à l'intérieur du pays et dans les raids aériens de l'aviation turque dans le nord de l'Irak et plus de 800 membres des forces de sécurité (soldats, policiers et gardiens de village) ont été tués dans les accrochages et attaques du PKK. Ankara avait initié en automne 2012 un processus de réconciliation avec le PKK pour mettre fin au conflit armé de trois décennies ayant fait plus de 40.000 tués. Mais deux ans et demi plus tard, ce processus a volé en éclats avec la reprise des attaques contre les forces de sécurité après l'attentat-suicide de Suruç, le 20 juillet 2015, qui avait fait 34 tués parmi des sympathisants du mouvement kurde.

--------------/////////////////

L'assaillant d'Istanbul serait un terroriste ouzbek

L'auteur présumé de l'attaque sanglante du Nouvel An contre une discothèque à Istanbul a été identifié comme étant un terroriste ouzbek faisant partie du groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (EI/Daech), a rapporté hier, la presse turque. L'assaillant, dont des images ont été diffusées, est en fuite depuis l'attentat qui a fait 39 morts, des étrangers pour la plupart. Des informations avaient indiqué dans un premier temps qu'il serait originaire du Kirghizstan, ou qu'il serait un Chinois ouïghour. Mais les services de renseignement et la police antiterroriste turcs ont à présent identifié l'homme de 34 ans comme étant un Ouzbek qui ferait partie d'une cellule d'Asie centrale de l'EI, selon le quotidien Hurriyet et d'autres journaux. L'assaillant s'était introduit dans la discothèque Reina située au bord du Bosphore, sur la rive européenne de la ville, abattant 27 étrangers et 12 Turcs. Une chasse à l'homme est toujours en cours pour le retrouver et les enquêteurs pensent qu'il se trouve toujours à Istanbul. (APS)