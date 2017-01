Grand angle : 2017, année pour la paix ?

C’est devenu un rituel auquel le monde n’échappe pas. Alors que le Nouvel an est fêté dans tous les pays avec faste, ce passage d’une année à une autre voit se perpétrer, ici et là sur la planète, des attentats terroristes causant le décès de nombreuses personnes. Les victimes qui nourrissaient, sans nul doute, des espoirs et des projets pour la nouvelle année sont ainsi empêchées de poursuivre leur chemin sur terre. Pour rappel, l'année 2016 aura enregistré «1.651 attaques terroristes dans le monde, avec 14.868 morts». Ce bilan, présenté par le commissaire pour la paix et la sécurité de l’Union africaine, qui a été arrêté à la mi-décembre, s’est considérablement alourdi depuis. Et il continuera de s’alourdir tout au long de cette nouvelle année, car les groupes terroristes continuent de semer la mort tant qu’ils ne seront pas définitivement éliminés. Cette triste perspective est connue de tous les responsables politiques et sécuritaires dans le monde. Est-il pour autant si difficile de réunir les conditions pour que règne la paix ? En théorie non. Et c’est ce que pense le nouveau secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU), Antonio Guterres, qui veut faire de 2017 «une année pour la paix». Dans un message diffusé à l’occasion du Nouvel an et de son entrée en fonctions, il a demandé à tous de s’engager à faire de la paix la priorité absolue. Car, a-t-il estimé, «la paix dépend de nous». À quelques milliers de kilomètres de New York, son représentant spécial pour la Libye, Martin Kobler, a affirmé que l'année 2017 «doit être celle des décisions» pour parvenir à une solution devant mettre fin à la crise qui frappe la Libye depuis plusieurs années. Ses autres représentants en charge d’autres dossiers impactant la paix dans la monde sont mus par le même espoir. Reste toutefois à se demander si la conviction du patron de l’ONU et la volonté de ses représentants en Libye, en Yémen et en Syrie notamment, sont partagées par tous les acteurs directs et indirects de ces conflits et crises meurtriers et qui favorisent l’expansion du terrorisme. Aujourd’hui, reprendront, à Genève entre les dirigeants chypriotes grecs et turcs, les pourparlers de paix visant la réunification de l’île méditerranéenne et mettant fin à plus de 40 ans de division. Un accord serait un signe de bon augure. Il permettra de renforcer l’espoir nourri de faire de 2017 une année pour la paix dans le monde.

Nadia K.