Syrie : Le gouvernement annonce la reconstruction d’Alep

Le gouvernement syrien a annoncé, samedi dernier, un plan de reconstruction d'Alep, la deuxième ville du pays, coupée en deux par le conflit pendant plus de cinq ans.

Des mois d'intenses bombardements et de siège des quartiers rebelles par les forces syriennes et leurs alliés ont détruit les infrastructures, les habitations et les hôpitaux de l'est de la ville. Selon les médias officiels syriens, le gouvernement a préparé un projet pour garantir la fourniture d'eau, d'électricité et de carburant, ouvrir les routes et identifier les bâtiments qui pourraient être réparés. Un plan d'urgence prévoit la rénovation de 50 écoles de la partie orientale au cours des six prochains mois, la réhabilitation de cinq dispensaires et deux hôpitaux, ainsi que la réparation de l'aéroport international d'Alep et de 18 km de voies ferrées. Alep était, avant la guerre, la ville la plus peuplée de Syrie et un grand centre industriel et commercial du pays.



Téhéran et Beyrouth pour une solution politique



Le président de la commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du parlement iranien, Alaeddin Boroujerdi, en visite au Liban, a fait part, samedi dernier, de la volonté de son pays de développer les relations entre les deux pays, soulignant la nécessité de trouver une solution politique à la crise syrienne. À la tête d'une délégation iranienne, M. Boroujerdi s'est entretenu avec le président libanais, Michel Aoun, de la situation régionale, en particulier de la crise en Syrie et des efforts destinés à parvenir à une solution politique au conflit dans le pays voisin sur la base d'un dialogue.

Le parlementaire iranien a souhaité que les négociations de paix pour la Syrie, prévues plus tard ce mois-ci dans la capitale kazakhe, se soldent par une solution politique, a rapporté l'agence de presse nationale NNA. De son côté, le chef de l’'État libanais, M. Aoun, a espéré qu'il y aurait une solution politique pour mettre fin à la crise des réfugiés au Liban. À noter que M. Boroujerdi a rencontré le président du parlement libanais, Nabih Berri, et le Premier ministre, Saâd Hariri.

Deux civils tués dans un attentat à la voiture piégée dans la banlieue de Damas

Deux civils ont été tués et plusieurs autres blessés, hier, dans un attentat à la voiture piégée à Beit Jin, un village de la banlieue ouest de Damas, a rapporté l'agence de presse syrienne Sana.

«Des terroristes ont fait explosé une voiture piégée au carrefour du village de Beit Jin», a indiqué un responsable de la sécurité locale, cité par l'agence. «Deux civils ont été tués et plus de 10 autres blessés, dont certains sont dans un état critique», a-t-on précisé. Une source médicale a confirmé que «dix blessés, dont deux enfants et sept femmes, avaient été hospitalisés dans un hôpital de la région».

Le conflit en Syrie a fait plus de 310.000 morts depuis mars 2011.