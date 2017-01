Rencontre tripartite proposée par Moscou : La Palestine donne son accord

La Palestine est disposée à prendre part à une rencontre tripartite à Moscou, réunissant Israël et la Russie, dans le cadre du processus de règlement du conflit au Moyen-Orient, rapporte l'agence de presse Sputnik, citant le dirigeant palestinien, Saeb Erekat.

«La proposition du président Vladimir Poutine à organiser cette réunion tripartite en Russie, est une preuve que Moscou saisit l'importance de la reprise du processus de paix et de négociations. Le président Mahmoud Abbas a accepté l'invitation, mais le Premier ministre israélien l'a refusée», a affirmé à Sputnik le n° 2 de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP). «Après le report de cette rencontre, la Russie a renouvelé sa disponibilité à en organiser une autre. Nous avions alors exprimé notre volonté à répondre positivement à une nouvelle invitation de la Russie», a ajouté le dirigeant palestinien.

Saeb Erekat a en outre rappelé que sa prochaine visite en Russie, à l'invitation du chef de la diplomatie Serguei Lavrov, est prévue le 13 janvier dans le cadre de «la coordination et la coopération continues entre la Palestine et la Russie (...) nous disposons d'une commission conjointe qui se réunit périodiquement pour coordonner les actions s'inscrivant dans le processus du règlement de paix». «Nous apprécions hautement le vote de la Russie en faveur de la résolution 2334 du Conseil de sécurité de l'Onu, condamnant les implantations de colonies israéliennes dans les territoires palestiniens», a dit Erekat qui devrait rencontrer Serguei Lavrov le 13 janvier en vue de coordonner les actions en prévision de la conférence de Paris prévue le 15 janvier.

Le dirigeant palestinien a condamné par ailleurs la position du Congrès américain qui a voté contre la résolution de l'Onu sur les colonies israéliennes. «C'est un vote contre le droit international et se veut un soutien aux actes d'agressions».

Saeb Erekat a conclu que le Premier ministre israélien Netanyahou et son gouvernement

agissent «au-dessus de la loi, faisant fi du droit international. Ils défient la communauté internationale en poursuivant leur politique de peuplement et d'occupation». (APS)