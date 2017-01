Tizi-Ouzou : Formation sur la fabrication du savon artisanal

Une formation sur la fabrication du savon artisanal a été organisée hier à l'Institut de technologie moyen agricole spécialisé en agriculture de montagne (ITMAS) de Tizi Ouzou, au profit des élèves de cet établissement et d'autres personnes intéressées. Cette formation a été dispensée par la présidente de l'Association des femmes rurales (ASFRU), Cherfa Zahra, qui a effectué une démonstration de fabrication de savon artisanal à partir d'huile d'olive déclassée, en présence de Kernouf Assia, formatrice aux travaux pratiques agricoles à l'ITMAS. "Cette formation a pour objectif de faire découvrir ou redécouvrir un métier traditionnel jadis très répandu en Kabylie, qui permettait aux femmes de produire du savon à partir des huiles déclassées, afin de réduire les dépenses sur le maigre budget familial".

Aujourd'hui, au-delà de cette aspect économique, il y a aussi le souci de protection de l'environnement qui est mis en exergue, puisque ce métier permet un recyclage et la valorisation des huiles utilisées, par exemple pour la friture, en savon à utiliser notamment pour laver son linge, a expliqué Mme Cherfa. Pour la fabrication de savons pour la peau, elle a conseillé l'utilisation d'une huile de meilleur qualité telle que l'huile d'olive utilisée en cuisine, tout en encourageant les participants à cette formation, visiblement curieux, à fabriquer leur propre savon.

Le procédé présenté par la présidente d'ASFRU est dit "à froid" et est basé sur un mélange d'huile d'olive et de soude caustique diluée dans de l'eau et qui doivent être à même température (entre 45 et 49 degrés). Le liquide est ensuite mixé jusqu'à former une pâte épaisse qu'on peut laisser telle quelle ou parfumer avec des huiles essentielles et y ajouter d'autres additifs naturels (miel, figue fraîche, extrait de café...). Au terme de la démonstration, Mme Cherfa a offert les savons produits aux participants à cette formation, en leur expliquant qu'ils ne peuvent les utiliser avant un mois, temps nécessaire pour neutraliser l'effet de la soude caustique, a-t-elle expliqué. Pour sa part, Kernouf Assia a indiqué à la presse qu'elle compte intégrer la fabrication du savon artisanal dans son programme culturel pour apprendre à ses élèves un savoir-faire et un métier ancestral délaissé, que seules quelques familles continuent à perpétuer, et qui permet de valoriser un produit oléicole. (APS)