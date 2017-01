Hypertension : L'air pollué et le bruit favoriseraient le risque

L'exposition de façon continuelle à la pollution de l'air et le bruit augmenteraient le risque d'hypertension, selon une étude sur plus de 41.000 citadins, publiée en fin 2016. Une personne de plus sur une centaine d'autres de la même tranche d'âge développerait une pression artérielle élevée dans la partie la plus polluée de la ville par rapport à un quartier présentant un taux de pollution moindre, d'après les meneurs de cette étude.

Ce risque est similaire à celui d'une personne en surpoids (IMC : indice de masse corporelle compris entre 25 et 30). L'étude, parue dans la revue spécialisée European Heart Journal, a porté sur 41.072 personnes vivant en Norvège, Suède, Danemark, Allemagne et Espagne. L'hypertension artérielle est un facteur de risque important de maladies (AVC...) et de décès prématurés. Aucun des participants n'avait d'hypertension au départ, mais au cours de l'étude, 6.207 d'entre eux (15%) ont indiqué avoir développé une hypertension ou commencé à prendre des médicaments contre l'hypertension. Entre 2008 et 2011, les chercheurs ont mesuré la pollution de l'air pendant trois périodes séparées de deux semaines, pour tenir compte des effets saisonniers.

Ils ont analysé les concentrations des particules en suspension dans l'air ambiant de différentes tailles, dont celles (PM 2,5) qui pénètrent profondément dans les poumons. Chaque tranche supplémentaire de cinq microgrammes - ou millionièmes de gramme - des plus petites des particules étudiées (PM 2,5) augmentait le risque d'hypertension artérielle d'un cinquième pour les habitants des zones les plus polluées, par rapport à ceux vivant dans les endroits les moins pollués. Selon l'étude, les niveaux moyens de pollution étaient plus élevés en Allemagne et en Espagne que dans les pays nordiques. L'exposition au bruit de la circulation la plus élevée a été observée en Suède et en Espagne. APS